Владимир Зографски остана 22-и на голямата шанца във Вал Ди Фиеме

21 Септември, 2025 14:13 370 0

  • зографски-
  • ски скокове-
  • италия

Победител е Рьою Кобаяши (Япония)

Владимир Зографски остана 22-и на голямата шанца във Вал Ди Фиеме - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Владимир Зографски зае 22-ро място в лятната верига Гран при по ски скок на голямата шанца във Вал Ди Фиеме (Италия). Българският състезател, който бе осми в квалификацията, във финалите получи 253,8 точки (134 и 133 метра), предава БТА.

Победител е Рьою Кобаяши (Япония) с 280,2 т (136,5 и 137 м).

В генералното класиране на лятната Гран при след 8 от 12 състезания води Никлас Бахлингер (Австрия) с 362 точки, пред Сакутаро Кобаяши (Япония) с 317 и Наоки Накамура (Япония) с 280 т. Зографски е 22-ри с 89 т, но само с участие на стартовете във Вал Ди Фиеме и Висла.


Италия
