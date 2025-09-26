Новини
Обявиха официалното класиране по точки за "Златната топка"

Обявиха официалното класиране по точки за "Златната топка"

26 Септември, 2025 22:27

Усман Дембеле печели с повече от 300 точки пред втория Ламин Ямал

Обявиха официалното класиране по точки за "Златната топка" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Усман Дембеле се окичи с престижната награда "Златна топка" за сезон 2024/2025, след като изуми феновете с изключителни изяви и ключова роля в спечелването на требъл. Официалните резултати от гласуването вече са факт, а класацията разкрива оспорвана битка сред най-големите звезди на световния футбол.

Френският нападател събра внушителните 1380 точки, с което заслужено оглави подреждането. Младият талант Ламин Ямал остана на крачка от върха с 1059 точки, а третото място бе заето от Витиня, който впечатли журито с 703 точки.

В топ 5 попаднаха още Мохамед Салах, който се нареди четвърти с 657 точки, и Рафиня, който завърши пети с 620 точки.

Защитникът на ПСЖ Ашраф Хакими се класира шести, събирайки 484 точки, докато неговият съотборник Килиан Мбапе остана седми с 378 точки.

Осмата позиция бе заета от Коул Палмър с 211 точки, а веднага след него се нареди стражът Джанлуиджи Донарума със 172 точки.

Десетката на най-добрите футболисти в света за сезона затвори Нуно Мендеш, който получи 171 точки.


