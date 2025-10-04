Сексапилната Дилета Леота – първата дама начело на футболен клуб в Кралската лига

Италиянската телевизионна звезда и спортна журналистка Дилета Леота сбъдна една от най-смелите си мечти – да застане начело на футболен клуб. Очарователната и харизматична водеща бе избрана за президент на отбора D-Power, който ще се състезава в иновативната „Кралска лига“, създадена от легендата Жерар Пике.

Този новаторски футболен формат, който вече набира популярност не само в Испания, но и в Латинска Америка и Италия, противопоставя отбори от по седем играчи, а правилата са създадени така, че да гарантират зрелищни и динамични мачове.

С назначаването на 34-годишната Леота, D-Power се превръща в първия клуб с жена президент в историята на лигата. Организаторите не скриха възторга си, като обявиха: „Крале, пригответе се – кралицата вече е тук!“

В интервю за „Гадзета дело спорт“ Дилета сподели, че мечтае да води предавания и извън Италия, а най-голямата ѝ радост е да заведе дъщеря си Ария на стадиона и да чуе: „Мамо, гордея се с теб!“.

Съпругата на вратаря Лорис Кариус не изключва възможността семейството им да се увеличи: „Израснах в голямо семейство и знам колко ценно е да имаш братя и сестри. Защо не и още едно дете?“, споделя с усмивка сицилианката.