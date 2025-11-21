Спортна журналистка е по-секси отвсякога

Спортната журналистка и телевизионна звезда Дилета Леота отново привлече вниманието на своите фенове в социалните мрежи с изключително провокативна визия. Половинката на вратаря на Шалке 04 — Лорис Кариус, сподели серия от снимки, на които позира с оскъдно облекло, което подчертава изящните ѝ форми.

Публикацията ѝ в Instagram предизвика истински фурор — за броени часове снимките събраха близо 200 000 харесвания и одобрителни коментари.