Спортна журналистка е по-секси отвсякога

Спортната журналистка и телевизионна звезда Дилета Леота отново привлече вниманието на своите фенове в социалните мрежи с изключително провокативна визия. Половинката на вратаря на Шалке 04 — Лорис Кариус, сподели серия от снимки, на които позира с оскъдно облекло, което подчертава изящните ѝ форми.
Публикацията ѝ в Instagram предизвика истински фурор — за броени часове снимките събраха близо 200 000 харесвания и одобрителни коментари.
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Примерно Мусака по журналистически?
15:10 21.11.2025
3 Някой
15:12 21.11.2025
4 Сър Ройс Стенли
15:25 21.11.2025
5 Барби Фен
15:44 21.11.2025
6 Стара кифла пуснала се на промоция
15:49 21.11.2025
7 Случва се
15:52 21.11.2025
8 Гост
Коментиран от #9
16:04 21.11.2025
9 Само
До коментар #8 от "Гост":Хоища са ти в главата!
16:09 21.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.