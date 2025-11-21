Новини
Спортна журналистка е по-секси отвсякога

21 Ноември, 2025 15:00 2 379 10

Половинката на вратаря на Шалке 04 — Лорис Кариус, сподели серия от снимки, на които позира с оскъдно облекло

Спортна журналистка е по-секси отвсякога - 1
Снимка: Instagram
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спортната журналистка и телевизионна звезда Дилета Леота отново привлече вниманието на своите фенове в социалните мрежи с изключително провокативна визия. Половинката на вратаря на Шалке 04 — Лорис Кариус, сподели серия от снимки, на които позира с оскъдно облекло, което подчертава изящните ѝ форми.

Публикацията ѝ в Instagram предизвика истински фурор — за броени часове снимките събраха близо 200 000 харесвания и одобрителни коментари.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    8 1 Отговор
    Освен демонстрация на фертилност друго може ли?

    Примерно Мусака по журналистически?

    15:10 21.11.2025

  • 3 Някой

    10 1 Отговор
    Ако може да ни просветли, кога е това "отвсякога", защото аз виждам изхабена стара кобила!

    15:12 21.11.2025

  • 4 Сър Ройс Стенли

    8 0 Отговор
    Сега така ли им викат журналистки?

    15:25 21.11.2025

  • 5 Барби Фен

    3 0 Отговор
    С тия тънки устни на къде е тръгнала? Вимето е прилично голямо, но май от безплатните. Бива да добави и там няколко кубика, за да покаже, че е интелигентна и се грижи за себе си.

    15:44 21.11.2025

  • 6 Стара кифла пуснала се на промоция

    6 0 Отговор
    Вехта скъсана от ползване чанта, държала какво ли не!

    15:49 21.11.2025

  • 7 Случва се

    2 0 Отговор
    Вратарят да пази внимателно и вкъщи, да не вкара някой друг гол ....

    15:52 21.11.2025

  • 8 Гост

    4 0 Отговор
    Чудя се вратаря дали съумява да уварди пиртичката или я скъсват от 11 инчови наказателни :)

    Коментиран от #9

    16:04 21.11.2025

  • 9 Само

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Хоища са ти в главата!

    16:09 21.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

