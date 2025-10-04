Иван Димов със сребро в изхвърлянето за България на Световното по вдигане на тежести в Норвегия

Българският щангист Иван Димов се окичи със сребърен медал в дисциплината изхвърляне на Световното първенство по вдигане на тежести, което се провежда във Фьоде, Норвегия. В категория до 65 килограма, Димов демонстрира впечатляваща техника и издръжливост, като успя да вдигне 137 килограма и така си осигури второто място в тази част от надпреварата.

Въпреки че се състезаваше в група "Б", българинът не отстъпи по нищо на конкурентите си и заслужено се качи на почетната стълбичка.

Златният медал в изхвърлянето отиде при турския състезател Мухамед Фуркан Йозбек, който покори щангата с 145 килограма. Йозбек не спря дотук – той триумфира и в крайното класиране, след като изтласка 179 килограма и събра общ резултат от 324 килограма, което му донесе световната титла.

Сребърният медал в двубоя бе спечелен от Пак Мьон Джин от Северна Корея, който събра 315 килограма и грабна златото в изтласкването с внушителните 180 килограма. Американецът Хамптън Морис се поздрави с бронзовото отличие, след като постигна общ резултат от 311 килограма.

Иван Димов приключи състезанието с двубой от 300 килограма, което му отреди шесто място в крайното подреждане.

Другият български представител в категорията, Габриел Маринов, завърши на 13-а позиция с двубой от 275 килограма.