Арда се завърна на победния път при гостуването си на Добруджа

Добруджа загуби домакинството си на Арда Кърджали с 0:2. Мачът от 11-ия кръг на Първа лига се игра на стадион "Дружба" в Добрич.

В 21-вата минута Арда поведе. Дълъг пас, насочен към Карагарен, изглеждаше по силите на Галин Григоров, но стражът не прецени добре траекторията на топката и тя стигна до Карагарен, който отбеляза на празна врата – 0:1.

Около десет минути по-късно Арда имаше шанс да удвои преднината си. Георги Николов стреля, но твърде слабо, за да затрудни Григоров.

Малко преди края на първото полувреме Димитър Пиргов засече с глава, но Господинов отново се намеси решаващо. Последва разбъркване в наказателното поле на Арда, но до изравнителен гол така и не се стигна.

В 59-ата минута Добруджа стигна до добра ситуация. Резервата Милчо Ангелов подаде на Антон Иванов, чийто удар премина встрани от вратата. Реакцията на Арда беше мигновена – Ивелин Попов имаше шанс да вкара втори гол, но Григоров отрази удара му.

До края домакините упражниха натиск, но той не доведе до стопроцентово положение пред вратата на Анатолий Господинов. Единствено Милчо Ангелов бе близо до изравняване, но неговият удар с глава бе изчистен от защитник на Арда. В последните минути на срещата се случи и тежък сблъсък между Томаш Силва и Феликс Ебоа Ебоа.

В добавеното време на мача Арда вкара втори гол. Галин Григоров се бе впуснал в атака, от която добричлии не осъществиха нищо опасно при статично положение. Секунди по-късно Атанас Кабов се озова сам срещу опразнената от Григоров врата и вкара за 2:0.

Добруджа - Арда 0:2

0:1 Бирсент Карагарен 21, 0:2 Атанас Кабов 90+7

Добруджа: 13. Галин Григоров, 15. Богдан Костов (46' - 98. Ивайло Михайлов), 3. Димитър Пиргов (К), 77. Матеус Леони, 35. Ди Матео Ловрик (77' - 35. Ди Матео Ловрик), 6. Анхел Пуерто, 7. Антон Иванов, 8. Лукас Кардозо (82' - 10. Аарон Апия), 20. Айкут Рамадан (46' - 9. Милчо Ангелов), 31. Андриан Димитров (67' - 23. Малик Фол), 82. Томаш Силва

Треньор: Атанас Атанасов

Арда: 1. Анатолий Господинов (К), 2. Густаво Каскардо, 4. Давид Акинтола, 9. Георги Николов (46' - 39. Антонио Вутов), 10. Светослав Ковачев (81' - 8. Атанас Кабов), 23. Емил Виячки, 35. Димитър Велковски, 71. Ивелин Попов (67' - 20. Серкан Юсеин), 80. Лъчезар Котев, 93. Феликс Ебоа Ебоа, 99. Бирсент Карагарен (67' - 11. Андре Шиняшики)

Треньор: Александър Тунчев







