Рома изкачи върха в Серия "А" след драматичен обрат срещу Фиорентина

5 Октомври, 2025 18:11 339 0

Всичките попадения бяха отбелязани през първото полувреме

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Рома демонстрира характер и класа, след като обърна Фиорентина с 2:1 като гост на стадион "Артемио Франки" в двубой от шестия кръг на италианската Серия "А".

Домакините от Фиорентина стартираха по-уверено и още в 14-ата минута Мойс Кийн разпечата вратата на римляните, давайки преднина на "виолетовите". Радостта на флорентинци обаче се оказа краткотрайна. Само осем минути по-късно Матиас Соуле възстанови равенството, а в 30-ата минута Брайън Кристанте завърши пълния обрат за "джалоросите" с прецизен удар.

През второто полувреме Фиорентина хвърли всички сили в атака, но стражът на Рома Миле Свилар показа отличен рефлекс и не позволи нови попадения във вратата си. Въпреки опитите на домакините да стигнат поне до точка, столичани удържаха аванса си и напуснаха терена като победители.

С този ценен успех Рома временно се изкачи на първото място в класирането с актив от 15 точки, докато Милан има възможност да ги измести по-късно днес в дербито срещу Ювентус. Фиорентина, от своя страна, остава на незавидната 17-а позиция с едва 3 точки след шест изиграни срещи.



