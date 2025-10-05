Ботев (Пловдив) триумфира след обрат срещу Ботев (Враца)

Ботев (Пловдив) изкова ценна победа с 2:1 над домакините от Ботев (Враца) в среща от 11-ия кръг на Първа лига.

Началото на срещата бе белязано от бързи атаки и динамична игра. Още в 15-ата минута врачани поведоха в резултата, след като Радослав Цонев се възползва от прецизен пас на Мартин Петков и хладнокръвно прати топката в мрежата на гостите.

Радостта на домакините обаче не трая дълго – само шест минути по-късно Армстронг Окофлекс възстанови равенството, след като Енок Кватенг създаде напрежение пред вратата на Димитър Евтимов, а топката с малко късмет попадна в Окофлекс, който не сгреши.

След почивката двата отбора продължиха да търсят победата, но решителният момент настъпи в 78-ата минута. Тогава Емил Мартинов центрира остро в наказателното поле, Стивън Петков отклони топката, а Ивайло Видев се оказа на точното място и с хладнокръвен удар донесе пълния обрат за "жълто-черните".

С този успех Ботев (Пловдив) се изкачи на 13-о място във временното класиране с актив от 10 точки, докато Ботев (Враца) заема 6-ата позиция с 14 пункта.

БОТЕВ ВРАЦА - БОТЕВ ПЛОВДИВ 1:2

1:0 Радослав Цонев 15', 1:1 Армстронг Око-Флекс 21', 1:2 Ивайло Видев 78'

Ботев Враца: 25. Димитър Евтимов – 2. Никола Влайкович, 4. Ариан Кабаши, 36. Милен Стоев, 32. Мартин Дичев – 12. Илия Юруков, 21. Радослав Цонев – 17. Хосе Гайегос, 97. Владислав Найденов (46' - 24. Мартин Смоленски), 14. Ивей Ромееш (46' - 9. Даниел Генов) – 79. Мартин Петков

Старши треньор: Тодор Симов

Ботев Пловдив: 29. Даниел Наумов – 17. Николай Минков, 4. Никола Солдо, 42. Ивайло Видев, 6. Андрей Йорданов – 27. Емил Мартинов, 38. Константинос Балоянис (70' - 7. Никола Илиев) – 22. Енок Куатенг (65' - 90. Самуел Калу), 8. Тодор Неделев (К) (65' - 25. Емануел Оджо), 23. Армстронг Око-Флекс – 30. Франклин Маскоте (79' - 20. Стивън Петков)

Старши треньор: Иван Цветанов