Станимир Стоилов и Гьозтепе продължават да са непобедени в Турция

Станимир Стоилов и Гьозтепе продължават да са непобедени в Турция

5 Октомври, 2025 22:06 846 2

  • треньор -
  • станимир стоилов-
  • суперлигата -
  • гьозтепе-
  • истанбул башакшехир-
  • измир

Тимът на българския специалист победи Истанбул Башакшехир

Станимир Стоилов и Гьозтепе продължават да са непобедени в Турция - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският треньор Станимир Стоилов отново доказа класата си на турската футболна сцена. В осмия кръг на Суперлигата неговият Гьозтепе триумфира с минимален, но напълно заслужен успех – 1:0 срещу коравия тим на Истанбул Башакшехир. Двубоят се проведе на стадион „Гюрсел Аксел“ в Измир, където домакините демонстрираха отлична организация и борбен дух.

Единственото попадение в срещата реализира Жуан Сантош малко преди почивката – в 43-ата минута, след като по-рано през първата част пропусна да се разпише от бялата точка. Въпреки пропуснатата дузпа, Сантош не се отказа и донесе така ценните три точки на своя отбор.

С този успех Гьозтепе продължава да впечатлява с непобедената си серия от началото на сезона. Под ръководството на Мъри Стоилов, изминаващият сезон се превръща в истинска приказка за феновете на тима от Измир. След днешната победа жълто-червените се изкачиха на трето място във временното класиране, изпреварвайки именития Фенербахче и затвърждавайки амбициите си за челните позиции.



Standings provided by Sofascore


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 фергюсън

    6 0 Отговор
    Станимир се оказа най-добрият български треньор от 35 г. до сега !!

    22:08 05.10.2025

  • 2 Хахаха

    0 0 Отговор
    Маестрото ги разцепи,за 8 мача-2 получени гола.В нападение са зле,биха благодарение на късметлийска дузпа.

    23:10 05.10.2025

