Станимир Стоилов и Гьозтепе продължават да са непобедени в Турция

Българският треньор Станимир Стоилов отново доказа класата си на турската футболна сцена. В осмия кръг на Суперлигата неговият Гьозтепе триумфира с минимален, но напълно заслужен успех – 1:0 срещу коравия тим на Истанбул Башакшехир. Двубоят се проведе на стадион „Гюрсел Аксел“ в Измир, където домакините демонстрираха отлична организация и борбен дух.

Единственото попадение в срещата реализира Жуан Сантош малко преди почивката – в 43-ата минута, след като по-рано през първата част пропусна да се разпише от бялата точка. Въпреки пропуснатата дузпа, Сантош не се отказа и донесе така ценните три точки на своя отбор.

С този успех Гьозтепе продължава да впечатлява с непобедената си серия от началото на сезона. Под ръководството на Мъри Стоилов, изминаващият сезон се превръща в истинска приказка за феновете на тима от Измир. След днешната победа жълто-червените се изкачиха на трето място във временното класиране, изпреварвайки именития Фенербахче и затвърждавайки амбициите си за челните позиции.







