Собственикът на Берое с остра реакция срещу съдийските решения след поражението от Левски

Футболният клуб Берое не скри разочарованието си от съдийството по време на двубоя срещу Левски, завършил с резултат 1:3 в полза на "сините". Срещата, част от 11-ия кръг на Първа лига, се проведе на 4 октомври и предизвика бурни реакции сред феновете и ръководството на старозагорския тим.

Собственикът на Берое, Ернан Банато, използва социалната мрежа Instagram, за да изрази публично възмущението си от решенията на реферите. Основният му упрек бе насочен към ситуация, при която според него нападателят на Левски Мустафа Сангаре е трябвало да получи директен червен картон, но това не се случи.

"ВАР, там ли си? Един ден ФИФА ще разбере, това не може да продължава и трябва да наказват и съдии, не само играчи и клубове, или шоуто ще приключи", написа Ернан Банато в Инстаргам.

Главният арбитър на срещата бе Мариян Гребенчарски, а за видеоповторенията (ВАР) отговаряха Мартин Великов и Красимир Кръстев.