Собственикът на Берое с остра реакция срещу съдийските решения след поражението от Левски

6 Октомври, 2025 18:19 522 1

Очаква се ръководството на клуба да внесе официална жалба до Българския футболен съюз

Собственикът на Берое с остра реакция срещу съдийските решения след поражението от Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Футболният клуб Берое не скри разочарованието си от съдийството по време на двубоя срещу Левски, завършил с резултат 1:3 в полза на "сините". Срещата, част от 11-ия кръг на Първа лига, се проведе на 4 октомври и предизвика бурни реакции сред феновете и ръководството на старозагорския тим.

Собственикът на Берое, Ернан Банато, използва социалната мрежа Instagram, за да изрази публично възмущението си от решенията на реферите. Основният му упрек бе насочен към ситуация, при която според него нападателят на Левски Мустафа Сангаре е трябвало да получи директен червен картон, но това не се случи.

"ВАР, там ли си? Един ден ФИФА ще разбере, това не може да продължава и трябва да наказват и съдии, не само играчи и клубове, или шоуто ще приключи", написа Ернан Банато в Инстаргам.

Главният арбитър на срещата бе Мариян Гребенчарски, а за видеоповторенията (ВАР) отговаряха Мартин Великов и Красимир Кръстев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бай Ганьо

    7 0 Отговор
    След като, назначиха ОСМОКЛАСНИКА за шеф на БФС стана ясно накъде отиват нещата.
    Ще ги правят Лесните шампиони.
    И после в евротурнирите ще им пишат шестици като AZ преди няколко седмоци.

    18:27 06.10.2025

