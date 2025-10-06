Новини
Спорт »
Световен футбол »
Четирима национали пропуснаха първата тренировка преди световните квалификации

Четирима национали пропуснаха първата тренировка преди световните квалификации

6 Октомври, 2025 23:06 363 0

  • квалификации -
  • турция -
  • испания-
  • националният отбор-
  • българия -
  • кирил десподов-
  • димитър митов-
  • иван турицов -
  • росен божинов-
  • правец

Филип Кръстев се включи на пълни обороти в заниманието

Четирима национали пропуснаха първата тренировка преди световните квалификации - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В навечерието на ключовите световни квалификации срещу Турция и Испания, националният отбор на България стартира подготовката си с непълна група. Кирил Десподов, Димитър Митов, Иван Турицов и Росен Божинов не се появиха на първото занимание на терена в Правец, а вместо това тренираха във фитнес залата по специално изготвен режим.

Причината за отсъствието на Десподов и Турицов от основната тренировка е натрупаната умора от късните им мачове за клубните им отбори. Десподов се включи като резерва в 61-ата минута при драматичната победа на ПАОК над Олимпиакос с 2:1, докато Турицов изигра пълни 90 минути в дербито между ЦСКА и Лудогорец, завършило без голове.

В същото време, Димитър Митов записа първата си "суха мрежа" за сезона с екипа на Абърдийн, след убедителното 4:0 срещу Дънди в Шотландия.

Росен Божинов също получи индивидуална програма заради натоварения си график и множеството пътувания през последните дни.

За сметка на това, Филип Кръстев се включи на пълни обороти в тренировката на мокрия терен. Халфът на Оксфорд Юнайтед пропусна последния двубой на своя клуб срещу Уотфорд заради контузия, но вече е напълно възстановен и готов да помогне на "лъвовете" в предстоящите битки.

България ще приеме Турция на 11 октомври от 21:45 часа на националния стадион "Васил Левски", а три дни по-късно ще гостува на европейския шампион Испания на стадион "Сория" във Валядолид.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ