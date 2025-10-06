Четирима национали пропуснаха първата тренировка преди световните квалификации

В навечерието на ключовите световни квалификации срещу Турция и Испания, националният отбор на България стартира подготовката си с непълна група. Кирил Десподов, Димитър Митов, Иван Турицов и Росен Божинов не се появиха на първото занимание на терена в Правец, а вместо това тренираха във фитнес залата по специално изготвен режим.

Причината за отсъствието на Десподов и Турицов от основната тренировка е натрупаната умора от късните им мачове за клубните им отбори. Десподов се включи като резерва в 61-ата минута при драматичната победа на ПАОК над Олимпиакос с 2:1, докато Турицов изигра пълни 90 минути в дербито между ЦСКА и Лудогорец, завършило без голове.

В същото време, Димитър Митов записа първата си "суха мрежа" за сезона с екипа на Абърдийн, след убедителното 4:0 срещу Дънди в Шотландия.

Росен Божинов също получи индивидуална програма заради натоварения си график и множеството пътувания през последните дни.

За сметка на това, Филип Кръстев се включи на пълни обороти в тренировката на мокрия терен. Халфът на Оксфорд Юнайтед пропусна последния двубой на своя клуб срещу Уотфорд заради контузия, но вече е напълно възстановен и готов да помогне на "лъвовете" в предстоящите битки.

България ще приеме Турция на 11 октомври от 21:45 часа на националния стадион "Васил Левски", а три дни по-късно ще гостува на европейския шампион Испания на стадион "Сория" във Валядолид.