Ема Радукану прекрати участието си на турнира в Ухан

Британската тенисистка Ема Радукану преждевременно напусна надпреварата на силния турнир от сериите WTA 1000 в Ухан, Китай, след като почувства неразположение по време на първия си мач. Младата звезда, която заема 30-о място в световната ранглиста, стартира обещаващо срещу американката Ан Ли, но впоследствие изпита сериозни физически затруднения.

Още в началото Радукану успя да пробие съперничката си, но бързо след това загуби ритъм и сетът приключи с убедителното 1:6 в полза на Ли. Във втория сет британката изостана с 1:4, след което бе принудена да се оттегли от корта.

Причината за отказа ѝ бе замаяност, която не ѝ позволи да продължи двубоя.

„Надявам се, че Ема ще се възстанови скоро. Не съм сигурна какво точно се случи, но в края на мача се виждаше, че не се движи както обикновено. За мен това беше ценен двубой“, сподели след срещата Ан Ли, която в момента е 46-а в световната ранглиста.

Последните седмици се оказаха изпитание за Радукану, която допусна поражения и на турнирите в Сеул и Пекин, където отстъпи съответно на Барбора Крейчикова и Джесика Пегула. Сега британката ще трябва да се съсредоточи върху възстановяването си, за да се върне по-силна на корта.

Междувременно Ан Ли ще се изправи срещу деветата поставена Екатерина Александрова във втория кръг на надпреварата в Ухан.

Турнирът се провежда при изключително тежки климатични условия – високите температури и влажността затрудниха не една и две състезателки.

Дори именитата Наоми Осака, единадесета в схемата, трябваше да положи сериозни усилия, за да надделее над Лейла Фернандес с 4:6, 7:5, 6:3 след оспорван трисетов мач.