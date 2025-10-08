Душан Влахович в полезрението на европейските колоси

Баварският гигант Байерн Мюнхен се готви за сериозна офанзива по привличането на Душан Влахович, звездата на Ювентус, разкриват италианските медии. Според авторитетната Gazzetta dello Sport, шампионите на Германия вече са направили първи стъпки към осъществяване на евентуален трансфер, като са влезли в контакт с агентите на 25-годишния сръбски национал.

Влахович, който се превърна в истински кошмар за защитите в Серия А, има договор с „бианконерите“ до лятото на 2026 година. Въпреки това, слуховете за неговото бъдеще не стихват – Ювентус е склонен да изслуша оферти още през зимния трансферен прозорец, тъй като преговорите за нов контракт буксуват.

Според информация на Bild, самият нападател не крие симпатиите си към Бундеслигата и би приветствал възможността да облече екипа на Байерн.

Мюнхенци обмислят различни сценарии, включително и вариант да изчакат до следващото лято, когато Влахович може да стане свободен агент, ако не поднови договора си с Ювентус.

Интересът към сръбския стрелец обаче не се изчерпва само с Байерн – Челси и Манчестър Юнайтед също следят ситуацията изкъсо, а Барселона и Милан не крият възхищението си от неговите изяви.

От началото на сезона Душан Влахович демонстрира впечатляваща форма, като вече е оглавил голмайсторската листа на Ювентус с четири попадения в осем срещи във всички турнири. С подобни изяви сръбският таран не само затвърждава реномето си, но и привлича все по-голям интерес от водещите европейски клубове.