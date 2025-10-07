Българските шахматни национали продължават победния си поход на Европейското отборно първенство в Батуми, след като и двата състава – мъже и жени – записаха впечатляващи успехи в третия кръг на престижния форум.

Женският тим – безапелационен лидер

Дамите, които защитават титлата си на континентални шампионки, демонстрираха класа и характер, като надделяха над коравия отбор на Швейцария с 2,5:1,5 точки. Ключовата победа донесе Надя Тончева, която на трета дъска с белите фигури надви Газал Хакимифард и осигури решаващата преднина за българките. Останалите партии завършиха с ремита – Антоанета Стефанова и Александра Костенюк оформиха зрелищно равенство в дуел на две бивши световни шампионки, а Нургюл Салимова и Виктория Радева също поделиха точките със своите съпернички. Така българките оглавяват временното класиране с максимален актив от 6 мач-точки.

Мъжете с категорична победа над Белгия

Мъжкият национален отбор също се поздрави с успех, след като надигра Белгия с 3:1 точки и вече има 4 мач-точки в актива си. Опитният Кирил Георгиев, който е и старши треньор на тима, даде тон на победата с майсторска игра на четвърта дъска срещу Ленерт Ленертс. Радослав Димитров затвърди превъзходството на българите, като на трета дъска отказа Игор Глек. Младите надежди Мартин Петров и Момчил Петков завършиха ремита на първа и втора дъска, което бе напълно достатъчно за втората поредна победа на нашите шахматисти.

В генералното подреждане при мъжете водят отборите на Гърция и Сърбия с по 6 мач-точки, докато българите остават в битката за челните позиции. Следващият, четвърти кръг от европейския шампионат ще се проведе в сряда, когато националите ще се изправят пред нови предизвикателства и възможности за изява. Следете всички новини и резултати от Европейското първенство по шахмат в Батуми – мястото, където българските шахматисти продължават да пишат история!