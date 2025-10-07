Новини
Спорт »
Бг футбол »
Георги Кабаков и Владимир Вълков временно отстранени от съдийството

Георги Кабаков и Владимир Вълков временно отстранени от съдийството

7 Октомври, 2025 23:11 570 7

  • съдии -
  • георги кабаков -
  • владимир вълков-
  • съдийската комисия -
  • българския футболен съюз -
  • бфс-
  • славия-
  • локомотив софия

Причината за тежката санкция е свързана с противоречиви съдийски решения по време на двубоя между Славия и Локомотив София

Георги Кабаков и Владимир Вълков временно отстранени от съдийството - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Двама от най-известните родни съдии – Георги Кабаков и Владимир Вълков са лишени от правото да ръководят мачове за неопределен период. Решението бе официално обявено от Съдийската комисия към Българския футболен съюз (БФС).

Причината за тежката санкция е свързана с противоречиви съдийски решения по време на двубоя между Славия и Локомотив София. В центъра на скандала попадна ситуация, при която гол за "белите" бе зачетен, въпреки че асистенцията на Мартин Георгиев бе извършена с двете ръце – нарушение, което остана незабелязано от ВАР екипа, ръководен именно от Кабаков и Вълков.

Съдийската комисия определи представянето на ВАР системата в този мач като "незадоволително", което доведе до решение за отстраняване на двамата арбитри.

Така, Георги Кабаков – считан за съдия №1 у нас и редовен участник в международни срещи – ще трябва да изчака нов шанс да се завърне на терена.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 0 Отговор
    Венци Дебелия си е платил за това...

    Коментиран от #3, #4

    23:14 07.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Знае

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Парата я дава Маджо . Венци е само посредник .

    23:42 07.10.2025

  • 5 Питам

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Левскар":

    Каква публика бе ? Ти на два файтон хора публика ли му викаш ? Кой нормален човек ще ходи да гледа белите чаршафи на Венци Черното ТОТО ?

    23:44 07.10.2025

  • 6 Пампаец

    0 0 Отговор
    Крайно време е корумпирани рефери да бъдат вкарвани в затвора за манипулирани от тях мачове .

    23:46 07.10.2025

  • 7 Рогач

    0 0 Отговор
    Такива като корумпета Кабаков и Вълков трябва завинаги да се лишават от съдийски права !

    23:48 07.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ