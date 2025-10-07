Георги Кабаков и Владимир Вълков временно отстранени от съдийството

Двама от най-известните родни съдии – Георги Кабаков и Владимир Вълков са лишени от правото да ръководят мачове за неопределен период. Решението бе официално обявено от Съдийската комисия към Българския футболен съюз (БФС).
Причината за тежката санкция е свързана с противоречиви съдийски решения по време на двубоя между Славия и Локомотив София. В центъра на скандала попадна ситуация, при която гол за "белите" бе зачетен, въпреки че асистенцията на Мартин Георгиев бе извършена с двете ръце – нарушение, което остана незабелязано от ВАР екипа, ръководен именно от Кабаков и Вълков.
Съдийската комисия определи представянето на ВАР системата в този мач като "незадоволително", което доведе до решение за отстраняване на двамата арбитри.
Така, Георги Кабаков – считан за съдия №1 у нас и редовен участник в международни срещи – ще трябва да изчака нов шанс да се завърне на терена.
