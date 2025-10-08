Гергана Топалова на четвъртфинал в Севиля

Гергана Топалова се класира за четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в Севиля (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №7 българка победи във втория кръг Диана Марцинкевича (Латвия) с 6:1, 5:7, 7:5. Двубоят продължи 2 часа и 39 минути.



Топалова спечели убедително първия сет със серия от шест поредни гейма, след което двубоят протече много оспорвано. Българката навакса пасив от 1:4 във втората част, но допусна нов пробив за 5:6 и бившата №196 в световната ранглиста Марцинкевича изравни сетовете на собствен сервис.

В решаващата трета част Топалова допусна обрат от 3:0 до 3:5, но след това с четири последователни гейма все пак стигна до крайната победа.



За място на полуфиналите Топалова ще играе срещу представителката на домакините Сара Долс.