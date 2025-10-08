Новини
Спорт »
Тенис »
Гергана Топалова на четвъртфинал в Севиля

Гергана Топалова на четвъртфинал в Севиля

8 Октомври, 2025 18:48 412 0

  • гергана топалова -
  • сингъл -
  • тенис -
  • турнир-
  • севиля -
  • испания-
  • диана марцинкевича-
  • латвия

Българката отстрани Диана Марцинкевича от Латвия

Гергана Топалова на четвъртфинал в Севиля - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Гергана Топалова се класира за четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в Севиля (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №7 българка победи във втория кръг Диана Марцинкевича (Латвия) с 6:1, 5:7, 7:5. Двубоят продължи 2 часа и 39 минути.


Топалова спечели убедително първия сет със серия от шест поредни гейма, след което двубоят протече много оспорвано. Българката навакса пасив от 1:4 във втората част, но допусна нов пробив за 5:6 и бившата №196 в световната ранглиста Марцинкевича изравни сетовете на собствен сервис.

В решаващата трета част Топалова допусна обрат от 3:0 до 3:5, но след това с четири последователни гейма все пак стигна до крайната победа.


За място на полуфиналите Топалова ще играе срещу представителката на домакините Сара Долс.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ