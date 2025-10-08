Новини
Златан Ибрахимович прави барбекю на фона на песен на Лепа Брена - ВИДЕО

Златан Ибрахимович прави барбекю на фона на песен на Лепа Брена - ВИДЕО

8 Октомври, 2025 23:08

Коментарите под краткото видео на фенове от Балканите наводниха профила му

Златан Ибрахимович прави барбекю на фона на песен на Лепа Брена - ВИДЕО - 1
Снимка: Instagram
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Когато Милан играе на ниво, е приятно за всички в и около клуба. Това важи и за съветника в клуба Златан Ибрахимович. В момента "росонерите" са с 13 точки на под сами връх в класирането.

В понеделник Ибра сподели в социалната мрежа „Инстаграм“ видеоклип, на който прави скара без фланелка, гол до кръста и по домашни чехли, наслаждавайки се на хита "Луда по тебе" в изпълнение на фолк дивата Лепа Брена.

Изглежда легендарният играч знае как да се наслаждава на живота.

Коментарите под краткото видео на фенове от Балканите наводниха профила му, като те са предимно в положителен тон и се отнасят до произхода на Златан Ибрахимович.



  • 1 Праз голям

    4 2 Отговор
    Цървул по пантофи!

    23:13 08.10.2025

  • 2 Праз е

    1 0 Отговор
    На клепоухия ти баща чаавето

    23:21 08.10.2025

  • 3 Катето Евро

    0 0 Отговор
    Аз си правя барбекю на Галена

    23:39 08.10.2025

