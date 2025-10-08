Златан Ибрахимович прави барбекю на фона на песен на Лепа Брена - ВИДЕО

Когато Милан играе на ниво, е приятно за всички в и около клуба. Това важи и за съветника в клуба Златан Ибрахимович. В момента "росонерите" са с 13 точки на под сами връх в класирането.

В понеделник Ибра сподели в социалната мрежа „Инстаграм“ видеоклип, на който прави скара без фланелка, гол до кръста и по домашни чехли, наслаждавайки се на хита "Луда по тебе" в изпълнение на фолк дивата Лепа Брена.

Изглежда легендарният играч знае как да се наслаждава на живота.

Коментарите под краткото видео на фенове от Балканите наводниха профила му, като те са предимно в положителен тон и се отнасят до произхода на Златан Ибрахимович.