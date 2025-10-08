Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ювентус набеляза Рафаел Герейро от Байерн Мюнхен

8 Октомври, 2025 21:15 397 0

  • гранд-
  • ювентус-
  • защитник -
  • байерн мюнхен-
  • рафаел герейро-
  • трансферен прозорец-
  • игор тудор

Торинци искат да привлекат опитния защитник

Ювентус набеляза Рафаел Герейро от Байерн Мюнхен - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Италианският гранд Ювентус подготвя офанзива за привличането на опитния защитник на Байерн Мюнхен Рафаел Герейро още през зимния трансферен прозорец, съобщава авторитетното издание „Тутоспорт“.

Новият наставник на „бианконерите“ Игор Тудор е решен да подсили отбранителната линия на тима и вижда в лицето на португалеца идеалното попълнение.

Въпреки че Герейро има договор с баварците до лятото на 2026 година, бъдещето му в Мюнхен изглежда неясно. 31-годишният футболист рядко получава шанс за изява този сезон и все по-често остава на резервната скамейка. Според слуховете, Байерн е склонен да се раздели с него срещу символична трансферна сума още през януари, за да освободи място в състава.

Рафаел Герейро е добре познато име в европейския футбол. Бившият ас на Борусия Дортмунд може да се похвали с над 200 мача в Бундеслигата, повече от 100 участия във френската Лига 1 и 57 двубоя в престижната Шампионска лига. Универсалността му позволява да играе както в защита, така и в центъра на полузащитата, което го прави изключително ценен за всеки треньор.


