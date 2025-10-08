Реал Мадрид обмисля промяна на имета на стадион „Сантяго Бернабеу“

Ръководството на Реал Мадрид сериозно обсъжда възможността да промени името на емблематичния си дом – стадион „Сантяго Бернабеу“. Според информация на Sport.es, идеята е арената да бъде преименувана на по-краткото и звучно „Бернабеу“.

Маркетинговите експерти на „белия балет“ са убедени, че подобна стъпка ще засили разпознаваемостта на марката и ще улесни запомнянето ѝ от фенове по цял свят. Очакванията са, че това ще допринесе за разширяване на глобалната фен база и ще увеличи приходите от търговски дейности и спонсорства.

Въпреки това, предложението предизвика разнопосочни реакции сред привържениците и членовете на клуба. Мнозина изразиха недоволство, тъй като смятат, че премахването на името на легендарния Сантяго Бернабеу – човекът, оставил незаличима следа като футболист, треньор и президент на Реал Мадрид – би било равносилно на пренебрегване на славната история и традиции на клуба.

Междувременно, обновеният стадион вече блести с нов облик след мащабна реконструкция, стартирала през 2019 година и струваща над 1,3 милиарда евро. Сега модерната арена може да приеме внушителните 85 454 зрители, превръщайки се в истински храм на футбола.