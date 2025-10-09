Александър Димитров обяви кой ще носи капитанската лента на националния отбор по футбол

Нападателят на ПАОК Кирил Десподов ще продължи да носи капитанската лента на българския национален отбор. Решението идва след внимателен анализ и поредица от разговори между новия селекционер Александър Димитров и неговия екип с водещите фигури в тима.

След като пое кормилото на "лъвовете", Димитров обяви, че ще подходи отговорно към избора на капитан, като ще се консултира с щаба си и ще изслуша мнението на потенциалните лидери. В крайна сметка, доверието към Десподов – петкратен носител на приза "Футболист №1 на България" – остава непоклатимо, съобщава "24 часа".

Любопитство буди въпросът кои ще бъдат заместниците на Десподов, особено предвид отсъствието на Антон Недялков и Георги Миланов. Именно те водиха отбора в последните две срещи, когато Десподов лекуваше контузия – тежките мачове срещу Испания и Грузия, завършили с резултат 0:3.

За предстоящите световни квалификации срещу Турция (11 октомври, София) и Испания (14 октомври, Валядолид) обаче, двамата не попаднаха в разширения състав.