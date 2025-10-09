Новини
Спорт »
Бг футбол »
Александър Димитров обяви кой ще носи капитанската лента на националния отбор по футбол

Александър Димитров обяви кой ще носи капитанската лента на националния отбор по футбол

9 Октомври, 2025 12:41 337 0

  • паок -
  • кирил десподов -
  • капитанската лента -
  • българския национален отбор-
  • селекционер-
  • александър димитров-
  • футбол-
  • българия

Кирил Десподов ще продължи да бъде в лидерската роля

Александър Димитров обяви кой ще носи капитанската лента на националния отбор по футбол - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Нападателят на ПАОК Кирил Десподов ще продължи да носи капитанската лента на българския национален отбор. Решението идва след внимателен анализ и поредица от разговори между новия селекционер Александър Димитров и неговия екип с водещите фигури в тима.

След като пое кормилото на "лъвовете", Димитров обяви, че ще подходи отговорно към избора на капитан, като ще се консултира с щаба си и ще изслуша мнението на потенциалните лидери. В крайна сметка, доверието към Десподов – петкратен носител на приза "Футболист №1 на България" – остава непоклатимо, съобщава "24 часа".

Любопитство буди въпросът кои ще бъдат заместниците на Десподов, особено предвид отсъствието на Антон Недялков и Георги Миланов. Именно те водиха отбора в последните две срещи, когато Десподов лекуваше контузия – тежките мачове срещу Испания и Грузия, завършили с резултат 0:3.

За предстоящите световни квалификации срещу Турция (11 октомври, София) и Испания (14 октомври, Валядолид) обаче, двамата не попаднаха в разширения състав.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ