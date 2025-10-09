Новини
Мустафа Сангаре титуляр при победа на Мали над Чад

9 Октомври, 2025 16:23

Нападателят на Левски изигра 45 минути

Мустафа Сангаре титуляр при победа на Мали над Чад - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мали постигна безапелационна победа с 2:0 при визитата си на Чад в квалификационен сблъсък за Световното първенство в зона „Африка“. В стартовия състав на гостите попадна нападателят на Левски – Мустафа Сангаре.

Футболистът на "сините" напусна терена още на полувремето, отстъпвайки мястото си на свой съотборник.

Героят на вечерта безспорно бе младият полузащитник Камору Думбия, който блесна с две попадения (20', 74'). 22-годишният талант, който защитава цветовете на френския Брест, демонстрира хладнокръвие и класа, осигурявайки ценните три точки за своята страна. Благодарение на този успех,

С успеха Мали се изкачи на трета позиция във временното класиране на групата, събирайки 15 точки. На върха продължава да се задържа Гана с 22 пункта, а Мадагаскар заема второто място с 19 точки.

Следващото предизвикателство за Мустафа Сангаре и неговите съотборници ще бъде домакинството срещу Мадагаскар. Двубоят е насрочен за 12 октомври в столицата Бамако, където малийците ще се опитат да продължат победната си серия и да се доближат до лидерите в групата.


