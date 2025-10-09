Роден национал премина през успешна операция на коляното

Българският национал и защитник на германския Дармщат, Фабиан Нюрнбергер, се подложи на хирургична интервенция заради травма в менискуса на лявото коляно, съобщиха официално от клуба чрез социалните си канали. Новината идва след като левият бек получи неприятна контузия още в началото на двубоя срещу Холщайн Кил на 4 октомври, когато бе принудително заменен само пет минути след първия съдийски сигнал.

Операцията е преминала по план и без усложнения, но 26-годишният футболист ще трябва да се възстановява далеч от футболните терени в следващите няколко седмици. Това означава, че Нюрнбергер ще пропусне важни срещи както за клубния си отбор, така и за националния тим на България.

От началото на юли 2023 г. Фабиан Нюрнбергер е част от Дармщат, а до момента е записал 10 участия с екипа на българския национален отбор.

В момента Дармщат се намира на престижното трето място във Втора Бундеслига, като отсъствието на Нюрнбергер със сигурност ще се усети в защитната линия на тима.