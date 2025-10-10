Новини
Алжир си осигури място на Мондиал 2026 – четвърти африкански представител на световната сцена

10 Октомври, 2025 06:57 502 0

„Пустинните лисици“ победиха Сомалия

Алжир си осигури място на Мондиал 2026 – четвърти африкански представител на световната сцена - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Алжирската национална селекция по футбол официално се нареди сред елита на световния футбол, след като си осигури участие на предстоящото Световно първенство през 2026 година. С впечатляваща победа с 3:0 като гост над Сомалия в деветия кръг от квалификациите в зона „Африка“, „пустинните лисици“ се превърнаха в четвъртия африкански тим, който ще се бори за световна слава, присъединявайки се към Мароко, Тунис и Египет.

Още в началните минути на срещата Алжир демонстрира класата си. Мохамед Арун, нападателят на германския Волфсбург, откри резултата в 6-ата минута след прецизно подаване от капитана и звезда на тима Рияд Марез. Само 13 минути по-късно, именно Марез удвои преднината на гостите, като затвърди лидерската си роля на терена.

След почивката, в 57-ата минута, Арун оформи крайното 3:0, отново след асистенция на Марез, който се превърна в диригент на атаките на Алжир.

С този категоричен успех алжирците си гарантираха първото място в група „G“ и безапелационно си осигуриха билет за финалите на Мондиал 2026.


