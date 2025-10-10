Новини
Ман Юнайтед не се продава!

10 Октомври, 2025 17:15 525 1

Юнайтед е собственост на американските бизнесмени от фамилия Глейзър и на британеца Джим Ратклиф

Ман Юнайтед не се продава! - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

От Манчестър Юнайтед отрекоха слуховете за евентуална продажба на клуба, съобщава БиБиСи в петък. Многобройни източници, близки до ръководството на 20-кратните шампиони на Англия, отхвърлиха съобщенията в медиите, че преговорите с нов инвеститор са в напреднал етап.

Турки Ал-Шейх от правителството на Саудитска Арабия говори за евентуалната продажба на "червените дяволи".

Юнайтед е собственост на американските бизнесмени от фамилия Глейзър и на британеца Джим Ратклиф.

Отборът от Манчестър направи колебливо начало на новия сезон и e на десето място с 10 точки.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
  • 1 Пустиняк

    0 0 Отговор
    Бе, убавец, тва заглавие го четем сигурно за 10-ти път. Само имената сменяш, мушморок!

    17:31 10.10.2025

