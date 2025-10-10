Ман Юнайтед не се продава!

От Манчестър Юнайтед отрекоха слуховете за евентуална продажба на клуба, съобщава БиБиСи в петък. Многобройни източници, близки до ръководството на 20-кратните шампиони на Англия, отхвърлиха съобщенията в медиите, че преговорите с нов инвеститор са в напреднал етап.
Турки Ал-Шейх от правителството на Саудитска Арабия говори за евентуалната продажба на "червените дяволи".
Юнайтед е собственост на американските бизнесмени от фамилия Глейзър и на британеца Джим Ратклиф.
Отборът от Манчестър направи колебливо начало на новия сезон и e на десето място с 10 точки.
