Ман Юнайтед не се продава!

От Манчестър Юнайтед отрекоха слуховете за евентуална продажба на клуба, съобщава БиБиСи в петък. Многобройни източници, близки до ръководството на 20-кратните шампиони на Англия, отхвърлиха съобщенията в медиите, че преговорите с нов инвеститор са в напреднал етап.

Турки Ал-Шейх от правителството на Саудитска Арабия говори за евентуалната продажба на "червените дяволи".

Юнайтед е собственост на американските бизнесмени от фамилия Глейзър и на британеца Джим Ратклиф.

Отборът от Манчестър направи колебливо начало на новия сезон и e на десето място с 10 точки.