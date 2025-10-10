Спортът по ТВ в петък (10 октомври)

09.00 Снукър: Турнир на Си-ан, четвърти кръг - Евроспорт 1
10.00 Тенис: турнир в Шанхай - МАХ Спорт 1
14.30 Снукър: Турнир на Си-ан, четвърти кръг - Евроспорт 1
15.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 3
17.00 Футбол: Казахстан – Лихтенщайн - Диема спорт 3
20.30 Вдигане на тежести: Световно първенство - Ринг
21.15 Баскетбол: Олимпиакос – Дубай - МАХ Спорт 2
21.30 Футбол: Португалия – България (младежи) - Диема спорт
21.30 Баскетбол: Байерн – Жалгирис - МАХ Спорт 1
21.30 Футбол: Гранада – Лас Палмас - МАХ Спорт 4
21.30 Баскетбол: Барселона – Валенсия - МАХ Спорт 3
21.45 Футбол: Франция – Азербайджан - Диема спорт 2
21.45 Футбол: Германия – Люксембург - Диема спорт 3
21.45 Футбол: Белгия – Северна Македония - Нова спорт
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА