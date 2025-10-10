Новини
Спортът по ТВ в петък (10 октомври)

10 Октомври, 2025

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в петък (10 октомври) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

09.00 Снукър: Турнир на Си-ан, четвърти кръг - Евроспорт 1

10.00 Тенис: турнир в Шанхай - МАХ Спорт 1

14.30 Снукър: Турнир на Си-ан, четвърти кръг - Евроспорт 1

15.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 3

17.00 Футбол: Казахстан – Лихтенщайн - Диема спорт 3

20.30 Вдигане на тежести: Световно първенство - Ринг

21.15 Баскетбол: Олимпиакос – Дубай - МАХ Спорт 2

21.30 Футбол: Португалия – България (младежи) - Диема спорт

21.30 Баскетбол: Байерн – Жалгирис - МАХ Спорт 1

21.30 Футбол: Гранада – Лас Палмас - МАХ Спорт 4

21.30 Баскетбол: Барселона – Валенсия - МАХ Спорт 3

21.45 Футбол: Франция – Азербайджан - Диема спорт 2

21.45 Футбол: Германия – Люксембург - Диема спорт 3

21.45 Футбол: Белгия – Северна Македония - Нова спорт


