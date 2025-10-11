Евертон Бала посочи любимата си позиция и описа Веласкес (ВИДЕО)

Атакуващият футболист на Левски Евертон Бала пак посочи, че се чувства по-удобно на крилото, отколкото в средата на терена. 26-годишният бразилец говори пред клубните канали, отговаряйки на любопитни въпроси, като един от тях бе за позицията му на терена.

Южноамериканецът обаче най-често получава ролята на плеймейкър, а понякога на фалшива деветка. На крилата твърд титуляр е Радослав Кирилов отляво, а Марин Петков и Карл Фабиен се конкурират за десния фланг.

На въпроса как би описал треньора Хулио Веласкес с една дума, Бала отговори: „Отдаден“. Попадението му срещу Лудогорец пък е любимият му гол.

Любимата му песен на феновете е „С Левски до края“, а първото, което е научил на български е "Добро утро". Куршума разкри, че е най-близък с Майкон, а Алдаир е най-забавният в Левски.