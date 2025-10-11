Новини
Спорт »
Бг футбол »
Евертон Бала посочи любимата си позиция и описа Веласкес (ВИДЕО)

11 Октомври, 2025 10:59 554 3

  • евертон бала-
  • левски-
  • футбол-
  • хулио веласкес

Южноамериканецът обаче най-често получава ролята на плеймейкър, а понякога на фалшива деветка

Евертон Бала посочи любимата си позиция и описа Веласкес (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Атакуващият футболист на Левски Евертон Бала пак посочи, че се чувства по-удобно на крилото, отколкото в средата на терена. 26-годишният бразилец говори пред клубните канали, отговаряйки на любопитни въпроси, като един от тях бе за позицията му на терена.

Южноамериканецът обаче най-често получава ролята на плеймейкър, а понякога на фалшива деветка. На крилата твърд титуляр е Радослав Кирилов отляво, а Марин Петков и Карл Фабиен се конкурират за десния фланг.

На въпроса как би описал треньора Хулио Веласкес с една дума, Бала отговори: „Отдаден“. Попадението му срещу Лудогорец пък е любимият му гол.

Любимата му песен на феновете е „С Левски до края“, а първото, което е научил на български е "Добро утро". Куршума разкри, че е най-близък с Майкон, а Алдаир е най-забавният в Левски.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мучо

    2 3 Отговор
    какво ни занимавате с някакъв ритнитопко бе факти.....

    11:03 11.10.2025

  • 2 Грунди

    1 3 Отговор
    Кво стана с козирката?

    11:05 11.10.2025

  • 3 РЕалисто

    1 3 Отговор
    амазонски рибар ..

    11:24 11.10.2025

