Славия остана без треньор

Старши треньорът Славия Златомир Загорчич подаде оставка и ръководството на клуба я прие.

"Сръбският специалист с български паспорт се раздели с футболистите на Славия след контролата с Ботев Враца и двете страни взаимно си пожелаха успех в спортната кариера и в живота", се казва в съобщението в официалния сайт на столичани.

Загорчич има три периода начело на "белите" (2017-2020, 2021-2023 и 2023-2025 година). С него тимът спечели купата на България през 2018 година и завърши на трето място в Първа лига през сезон 2019-2020.

"Това са най-големите постижения на Славия през 21-ви век. Най-успешният ни наставник за последните 25 години има общо 271 двубоя в първенството, купата на България, Суперкупата на страната и Лига Европа. ПФК Славия благодари на Заги за работата, всеотдайността, ежедневната ангажираност към "бялата" идея и постигнатите успехи в трите му периода начело, като му пожелава успехи в треньорската професия", пише още в официалния сайт на "белите".

Името на новия треньор на отбора ще бъде обявено официално на пресконференция. Един от вариантите за нов наставник на "белите" е сърбинът Ратко Достанич, който за последно беше директор на школата на Локомотив София.

Достанич има два периода начело на Славия, през сезон 2003-2004 и 2006 година.