Винисиус каза кой е най-добрия треньор, който е имал

Винисиус каза кой е най-добрия треньор, който е имал

11 Октомври, 2025 19:29 646 1

25-годишното крило призна, че любимият му треньор е бил и продължава да бъде настоящият му селекционер

Въпреки че Карло Анчелоти напусна Реал Мадрид преди 5 месеца, Винисиус Жуниор продължава да работи с него, но в националния отбор на Бразилия. 25-годишното крило призна, че любимият му треньор е бил и продължава да бъде настоящият му селекционер.

Анчелоти е безспорно треньорът, с когото Винисиус е работил най-много в кариерата си. Бразилският национал е изиграл 201 мача под ръководството на уважавания 66-годишен специалист, което е значително повече от периода му със Зинедин Зидан (90 мача в Реал Мадрид). С екипа на "лос бланкос", под ръководството на дон Карло, офанзивният футболист е отбелязал 90 гола и е направил 68 асистенции, а за националния отбор има два гола и една асистенция в три участия след назначаването на Анчелоти начело на "Селесао". Гол и асистенция реализира лявото крило в петък в приятелския мач срещу Южна Корея (5:0).

След убедителната победа Винисиус похвали италианския специалист и го определи като треньора, който му е дал пълно доверие и под чието ръководство е показал най-добрия футбол в кариерата си: „Той е най-добрият, когото някога съм имал, треньорът, който ми даде най-много увереност, този, с когото винаги съм играл най-добре. Сега той е тук, работим отново, в националния отбор, и след три изиграни мача с него успях да отбележа два гола и да направя една асистенция“, заяви звездата на Бразилия.

"Трябва да се подготвим възможно най-бързо, защото нямаме много време. Искаме да продължим така, за да направим отлично Световно първенство, но е важно да се защитаваме добре и да пресираме, за да печелим мачовете", продължи Винисиус и похвали Каземиро, бившия си съотборник от Реал Мадрид, който се завърна в националния отбор под ръководството на Анчелоти, за „по-голямата подкрепа в средата на терена“, както и клубния си съотборник Едер Милитао.

„Най-добрият ни мач винаги трябва да бъде следващият, защото растем“, допълни Вини. Бразилия ще се изправи срещу Япония в Токио след четири дни, във втория подготвителен мач за Световното първенство през 2026 г.


  • 1 Анчелоти

    0 0 Отговор
    е пословичен, че на звездите оставя пълна свобода, не е по ротациите, сравнително рядко спрямо други прави смени, дори при решен мач след 80та минута, трудно изисква и се налага хора като Винисиус да играят активно в защита. Няма как да не обича Винисиус. Гуардиола, Клоп, Флик - тях няма да ги хареса.

    20:00 11.10.2025

