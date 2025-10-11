Бивш защитник на Арсенал: Слот е късметлия, защото наследи шампионския отбор на Ливърпул

Бившият защитник на Арсенал Сол Кембъл смята, че мениджърът на Ливърпул Арне Слот е късметлия, тъй като е наследил шампионския състав на Юрген Клоп. Нидерландският треньор спечели титлата във Висшата лига още в първия си сезон на „Анфийлд“. Според Кембъл Микел Артета е трябвало да гради тима си стъпка по стъпка, за да изведе „артилеристите“ до борбата за върха.

Слот пое Ливърпул миналото лято след деветгодишния престой на Клоп на „Анфийлд“. Германецът спечели единствената си титла във Висшата лига през сезон 2019/2020 – в условията на пандемията от Covid-19, а Слот повтори постижението му още в първата си година начело на клуба.

След като тимът на Клоп завърши трети в последния му сезон, Слот успя да изпревари Манчестър Сити и Арсенал, за да изведе „червените“ до титлата през сезон 2024/2025.

Сега Ливърпул похарчи значителни средства, за да защити шампионската си корона, привличайки играчи като Милош Керкез, Джереми Фримпонг, Джовани Леони, Александър Исак, Юго Екитике и Флориан Вирц. Кембъл обаче е по-впечатлен от реконструкцията на Артета, която върна Арсенал сред елита след над 20 години без титла.

„Понякога бавното развитие е по-добрият път. Някои просто имат късмет. Арне Слот наследи фантастичен отбор и спечели лигата. Не промени почти нищо. Той е късметлия – нов мениджър, ефект на подем, играчите реагираха добре. А Артета трябваше да се освободи от някои футболисти, от така наречения „мъртъв товар“,“ коментира Кембъл.

„През последните две години той вече има почти завършен отбор. Централната фигура е нападателят. Най-накрая си намериха такъв – Виктор Гьоокереш, който дойде от Спортинг Лисабон. Сега трябва да открият точния начин да го използват. Но това е процес на изграждане. Салиба също не би подписал новия си договор до 2030 година, ако не вярваше, че Арсенал може да стане шампион. Те просто трябва да го направят. Тази година трябва да спечелят – по един или друг начин. Но, за да имаш късмет, първо трябва да си свършиш работата.“

Арсенал влезе в международната пауза като лидер във Висшата лига след победата с 2:0 над Уест Хем и загубата на Ливърпул с 1:2 от Челси. Попадението на Естевао в добавеното време донесе на „червените“ трета поредна загуба в официален мач – нещо, което не им се беше случвало от 2023 година.

Кембъл обаче вярва, че сработеността в отбраната на Арсенал ще бъде ключът към успеха в борбата за титлата, като не пропусна да похвали и Юриен Тимбер:

„Смятам, че Тимбер е един от най-добрите десни бекове в Европа в момента. Изключителен е – може да вкарва голове, силен е в единоборствата. Да, изгуби доста време заради контузиите си, но е топ футболист.“

За защитата на Арсенал като цяло той добави:

„Всичко опира до защитата. Те вече знаят какво правят. Млади са, но играят зряло, имат самочувствие и вяра. Знаят, че могат да го постигнат.“

След седем изиграни кръга Арсенал оглавява класирането с 16 точки, на една пред Ливърпул. Успехът над Уест Хем изведе „артилеристите“ на върха преди паузата за национални отбори.

Освен това лондончани имат благоприятна серия от мачове, които предстоят – срещу Фулъм, Кристъл Палас, Бърнли и Съндърланд до ноември. В Шампионската лига ги очакват двубои с Атлетико Мадрид и Славия Прага, както и среща с Брайтън за Купата на лигата. Арсенал ще се стреми да спечели голям трофей този сезон.