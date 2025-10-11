Барселона отправя оферта от 20 млн. за мексиканското чудо Мора

Барселона се подготвя да отправи оферта на стойност 20 милиона евро за едно от най-големите млади таланти в световния футбол – мексиканското чудо Гилберто Мора, съобщават испански медии.

16-годишният нападател на Клуб Тихуана привлече вниманието на редица европейски грандове, след като стана най-младият голмайстор в историята на мексиканското първенство, вкарвайки на 15 години и 320 дни през август 2024 г.

Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Манчестър Сити, Челси и Арсенал също следят развитието на младока, който вече има седем гола и две асистенции в 41 мача за Тихуана. В момента Мора участва с националния отбор на Мексико до 20 години на световното първенство в тази възрастова група, където блести с три гола и две асистенции в четири срещи.

Според изданието Sport, Барселона е в напреднала позиция в битката за подписа на играча и подготвя официална оферта от 20 млн. евро, с която се надява да надделее над конкурентите.

Въпреки крехката си възраст, той вече има три участия за националния отбор на Мексико, включително в турнира Голд Къп, където записа асистенция в полуфинала срещу Хондурас и се появи и във финала срещу САЩ. Каталунците наблюдават таланта от няколко месеца и го смятат за потенциален дългосрочен партньор на Ламин Ямал, другото изгряващо бижу на „Камп Ноу“.

Ямал, който ще навърши 19 години чак през юли 2026 г., вече има 111 участия, 27 гола и 38 асистенции за първия отбор на Барселона. Той се възстановява от контузия, но остава ключова фигура в бъдещите планове на клуба.