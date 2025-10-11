Холанд с хеттрик за Норвегия след две пропуснати дузпи

Звездата на Манчестър Сити Ерлинг Холанд преживя драматичен мач за националния отбор на Норвегия срещу Израел в квалификациите за Световното първенство, след като първо пропусна два пъти дузпа, но след това се реваншира с хеттрик за крайното 5:0.

Холанд застана зад бялата точка още в 6-тата минута, но вратарят на Израел Даниел Перец спаси удара му. При повторния опит, този път насочен в другия ъгъл, Перец отново спаси.

По-късно през първото полувреме Холанд се отчете с първия си гол, реализиран с удар по диагонала след подаване на Александър Сьорлот. Във втората част нападателят добави още два гола с глава, с което вече има 51 гола за Норвегия.

Останалите два гола за Норвегия паднаха след автоголове на Халаили и Нахмиас през първата част.

С победата Норвегия се утвърди на първото място в група I с пълен актив от 18 точки, изпреварвайки Италия и Израел, които имат по 9 точки, като Израел е изиграл два мача повече.

Преди мача стотици норвежки фенове организираха мирен пропалестински протест в Осло.