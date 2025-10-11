Унгария с безценна победа срещу Армения и мечтае за Мондиал 2026



Унгария постигна първа победа в група F след успех над Армения у дома с 2:0.



Даниел Лукач откри в 56-а минута, а Жомбор Грубер удвои в добавеното време и с този успех унгарците запазиха шансове за класиране на Мондиала.

С успеха Унгария измести Армения от второто място, като има 4 точки срещу 3 за Армения. Лидер е Португалия с 6 точки и мач по-малко.