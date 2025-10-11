Новини
Унгария с безценна победа срещу Армения и мечтае за Мондиал 2026

11 Октомври, 2025 22:29 565 4

С успеха Унгария измести Армения от второто място, като има 4 точки срещу 3 за Армения

Унгария с безценна победа срещу Армения и мечтае за Мондиал 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg


Унгария постигна първа победа в група F след успех над Армения у дома с 2:0.

Даниел Лукач откри в 56-а минута, а Жомбор Грубер удвои в добавеното време и с този успех унгарците запазиха шансове за класиране на Мондиала.

С успеха Унгария измести Армения от второто място, като има 4 точки срещу 3 за Армения. Лидер е Португалия с 6 точки и мач по-малко.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    2 0 Отговор
    А нашите дървета мечтаят за чалга клуб

    22:51 11.10.2025

  • 2 000

    1 0 Отговор
    Унгария е държава с истински лидер и държавник. Нормално е да имат силен футбол.

    23:02 11.10.2025

  • 3 1-6

    0 0 Отговор
    Аз чакам новината за резила

    23:43 11.10.2025

  • 4 Любопитен

    0 0 Отговор
    А България как игра днес? Няма статия още?!

    23:44 11.10.2025

