Турция разпиля България за едно полувреме

България записа поредна разгромна загуба в световните квалификации. На стадион "Васил Левски" в София южните ни съседи ни разпиляха с 1:6.

Срещата беше дебютна за Александър Димитров начело на националния отбор. През първото полувреме "лъвовете" стояха равностойно, но след почивката гостите достигнаха до изразителен успех, който е първи за тях на наша територия.

Звездата Арда Гюлер даде аванс на гостите в 11-ата минута. Нашите обаче изравниха бързо с попадение на Радослав Кирилов след 120 секунди. в началото на второто полувреме Виктор Попов си вкара автогол и турците отново поведоха. В 53-ата минута звездата на Ювентус Кенан Йълдъз реализира трети гол в българската врата. След три минути лявото крило вкара от подобна ситуация за 4:1. В средата на второто полувреме Мехмет Зеки Челик покачи с глава на 5:1. В даденото от рефера продължение турците отбелязаха шесто попадение, а негов автор стана Ирфан Кахведжи.

На вратата на България застана Димитър Митов от Абърдийн, който смени досегашния титуляр Светослав Вуцов.

В защита се завърна Петко Христов, който не беше национал в последните две години по времето на предишния треньор Илиан Илиев. Капитанът на Специя беше в тандем с Росен Божинов, а като крайни бранители застанаха Виктор Попов и Християн Петров.

Пред отбраната Димитров разположи опитния Ивайло Чочев и Андриан Краев, като футболистът на Лийдс Илия Груев остана резерва.

Зад нападателната линия стартира Кристиян Стоянов от Славия, за когото това беше дебют с националната фланелка. Кирил Десподов, Радослав Кирилов и Марин Петков поведоха атаката на нашите.

Същевременно Винченцо Монтела започна с големите си звезди, като турците търсеха измиване на срама, дошъл срещу Испания преди месец - 0:6 в град Коня.

Под рамката на комшиите се появи Угурджан Чакър от Галатасарай, за когото в последните дни се смяташе, че е контузен, но пък взе участие във вчерашната пресконференция. Сред титулярите бяха още куп турски асове: Арда Гюлер, Хакан Чалханоолу, Кенан Йълдъз и др.

Срещата започна сравнително равностойно, като в деветата минута футболистите на Самолетчето създадоха първата опасност за гол. Изстрел от средна дистанция на Арда Гюлер се отклони в горната греда и излезе в аут.

В 11-ата минута футболистът на Реал Мадрид беше изведен на скорост отдясно в наказателното поле на българския отбор и с премерен удар намери далечния ъгъл зад Димитър Митов - 1:0 за Турция.

Радостта на гостите на трая дълго! След две минути Кирил Десподов центрира отдясно в наказателното поле на турците, където Радослав Кирилов нанесе удар. Топката се отби у Мехмет Зеки Челик и се спря в мрежата на Угурджан Чакър - 1:1! Така крилото на Левски реализира първия български гол в тези световни квалификации.

В 28-ата минута Кирилов получи далечен пас отляво, овладя и сътвори характерен за своя стил пробив, нагласяйки топката на своя десен крак. Последва удар, който обаче профуча на сантиметри от турската врата. В 35-ата минута "червените" направиха опасна акция отляво, а Андриан Краев изчисти топката в наказателното поле пред Димитър Митов. Топката придоби опасна за българската врата траектория, но в крайна сметка не навести нашата мрежа.

Скоро след това Десподов беше бутнат в пеналтерията с ръка от Мерих Демирал, но португалският рефер Годиньо и колегите му VAR Наршизо и Малнейро прецениха, че няма дузпа за България.

Началото на второто полувреме започна лошо за "лъвовете". Турците изсипаха топката към ъгъла на наказателното поле, където Виктор Попов искаше да изчисти, но за беда прехвърли Димитър Митов и си отбеляза автогол - 2:1 за Турция.

Гостите използваха смущението у нашите, дошло след автогола, и Кенан Йълдъз успя да се измъкне пред вратата на Димитър Митов, след което да простреля нашия вратар с неспасяем удар - 3:1 за тима на Монтела.

След 180 секунди крилото на Ювентус вкара нов гол и покачи на 4:1 от сходна ситуация в наказателното поле на нашите.

В 66-ата минута Мехмет Зеки Челик получи центриране и корнер и бекът на Рома намери близкия ъгъл на българската врата за 5:1. Малко след това резервата Мартин Минчев можеше да намали, но турският вратар Угурджан Чакър успя да избие и да предотврати гола.

България 1:5 Турция

0:1 Арда Гюлер (11)

1:1 Радослав Кирилов (13)

1:2 Виктор Попов (50 - автогол)

1:3 Кенан Йълдъз (53)

1:4 Кенан Йълдъз (56)

1:5 Мехмет Зеки Челик (66)

1:6 Ирфан Кахведжи (90+)

Стартовите състави:

България: 1. Димитър Митов, 6. Виктор Попов, 12. Росен Божинов, 15. Петко Христов, 2. Християн Петров, 8. Андриан Краев, 18. Ивайло Чочев, 9. Кристиян Стоянов, 10. Радослав Кирилов, 11. Кирил Десподов, 16. Марин Петков.

Турция: 23. Угурджан Чакър, 2. Мехмет Зеки Челик, 3. Мерих Демирал, 6. Оркун Кьокчу, 7. Керем Актюркоглу, 8. Арда Гюлер, 10. Хакан Чалханоолу, 11. Кенан Йълдъз, 14. Абдюлкерим Бардакджъ, 19. Огюз Айдън, 20. Ферди Кадиоглу.