Новини
Спорт »
Бг футбол »
Турция разпиля България за едно полувреме

Турция разпиля България за едно полувреме

11 Октомври, 2025 23:43 780 37

  • българия-
  • футбол-
  • световни квалификации

Южните ни съседи ни отбелязаха 5 гола през второто полувреме

Турция разпиля България за едно полувреме - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

България записа поредна разгромна загуба в световните квалификации. На стадион "Васил Левски" в София южните ни съседи ни разпиляха с 1:6.

Срещата беше дебютна за Александър Димитров начело на националния отбор. През първото полувреме "лъвовете" стояха равностойно, но след почивката гостите достигнаха до изразителен успех, който е първи за тях на наша територия.

Звездата Арда Гюлер даде аванс на гостите в 11-ата минута. Нашите обаче изравниха бързо с попадение на Радослав Кирилов след 120 секунди. в началото на второто полувреме Виктор Попов си вкара автогол и турците отново поведоха. В 53-ата минута звездата на Ювентус Кенан Йълдъз реализира трети гол в българската врата. След три минути лявото крило вкара от подобна ситуация за 4:1. В средата на второто полувреме Мехмет Зеки Челик покачи с глава на 5:1. В даденото от рефера продължение турците отбелязаха шесто попадение, а негов автор стана Ирфан Кахведжи.

Турция разпиля България за едно полувреме

На вратата на България застана Димитър Митов от Абърдийн, който смени досегашния титуляр Светослав Вуцов.

В защита се завърна Петко Христов, който не беше национал в последните две години по времето на предишния треньор Илиан Илиев. Капитанът на Специя беше в тандем с Росен Божинов, а като крайни бранители застанаха Виктор Попов и Християн Петров.

Пред отбраната Димитров разположи опитния Ивайло Чочев и Андриан Краев, като футболистът на Лийдс Илия Груев остана резерва.

Турция разпиля България за едно полувреме

Зад нападателната линия стартира Кристиян Стоянов от Славия, за когото това беше дебют с националната фланелка. Кирил Десподов, Радослав Кирилов и Марин Петков поведоха атаката на нашите.

Същевременно Винченцо Монтела започна с големите си звезди, като турците търсеха измиване на срама, дошъл срещу Испания преди месец - 0:6 в град Коня.

Под рамката на комшиите се появи Угурджан Чакър от Галатасарай, за когото в последните дни се смяташе, че е контузен, но пък взе участие във вчерашната пресконференция. Сред титулярите бяха още куп турски асове: Арда Гюлер, Хакан Чалханоолу, Кенан Йълдъз и др.

Турция разпиля България за едно полувреме

Срещата започна сравнително равностойно, като в деветата минута футболистите на Самолетчето създадоха първата опасност за гол. Изстрел от средна дистанция на Арда Гюлер се отклони в горната греда и излезе в аут.

В 11-ата минута футболистът на Реал Мадрид беше изведен на скорост отдясно в наказателното поле на българския отбор и с премерен удар намери далечния ъгъл зад Димитър Митов - 1:0 за Турция.

Радостта на гостите на трая дълго! След две минути Кирил Десподов центрира отдясно в наказателното поле на турците, където Радослав Кирилов нанесе удар. Топката се отби у Мехмет Зеки Челик и се спря в мрежата на Угурджан Чакър - 1:1! Така крилото на Левски реализира първия български гол в тези световни квалификации.

Турция разпиля България за едно полувреме

В 28-ата минута Кирилов получи далечен пас отляво, овладя и сътвори характерен за своя стил пробив, нагласяйки топката на своя десен крак. Последва удар, който обаче профуча на сантиметри от турската врата. В 35-ата минута "червените" направиха опасна акция отляво, а Андриан Краев изчисти топката в наказателното поле пред Димитър Митов. Топката придоби опасна за българската врата траектория, но в крайна сметка не навести нашата мрежа.

Скоро след това Десподов беше бутнат в пеналтерията с ръка от Мерих Демирал, но португалският рефер Годиньо и колегите му VAR Наршизо и Малнейро прецениха, че няма дузпа за България.

Турция разпиля България за едно полувреме

Началото на второто полувреме започна лошо за "лъвовете". Турците изсипаха топката към ъгъла на наказателното поле, където Виктор Попов искаше да изчисти, но за беда прехвърли Димитър Митов и си отбеляза автогол - 2:1 за Турция.

Гостите използваха смущението у нашите, дошло след автогола, и Кенан Йълдъз успя да се измъкне пред вратата на Димитър Митов, след което да простреля нашия вратар с неспасяем удар - 3:1 за тима на Монтела.

След 180 секунди крилото на Ювентус вкара нов гол и покачи на 4:1 от сходна ситуация в наказателното поле на нашите.

В 66-ата минута Мехмет Зеки Челик получи центриране и корнер и бекът на Рома намери близкия ъгъл на българската врата за 5:1. Малко след това резервата Мартин Минчев можеше да намали, но турският вратар Угурджан Чакър успя да избие и да предотврати гола.

Турция разпиля България за едно полувреме

България 1:5 Турция

0:1 Арда Гюлер (11)
1:1 Радослав Кирилов (13)
1:2 Виктор Попов (50 - автогол)
1:3 Кенан Йълдъз (53)
1:4 Кенан Йълдъз (56)
1:5 Мехмет Зеки Челик (66)
1:6 Ирфан Кахведжи (90+)

Стартовите състави:

България: 1. Димитър Митов, 6. Виктор Попов, 12. Росен Божинов, 15. Петко Христов, 2. Християн Петров, 8. Андриан Краев, 18. Ивайло Чочев, 9. Кристиян Стоянов, 10. Радослав Кирилов, 11. Кирил Десподов, 16. Марин Петков.

Турция: 23. Угурджан Чакър, 2. Мехмет Зеки Челик, 3. Мерих Демирал, 6. Оркун Кьокчу, 7. Керем Актюркоглу, 8. Арда Гюлер, 10. Хакан Чалханоолу, 11. Кенан Йълдъз, 14. Абдюлкерим Бардакджъ, 19. Огюз Айдън, 20. Ферди Кадиоглу.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 7 Отговор
    Все пак ни управлява ДПС .Какво очаквате?

    23:44 11.10.2025

  • 2 Ьккцкдк

    15 1 Отговор
    Срещу Испания на полувремето Стоичков използва своите канали за влияние и второто испанците я караха яваш. Резултата остана 3:0.

    23:44 11.10.2025

  • 3 Много добра игра

    19 1 Отговор
    Чудесно начало за новият треньор. Вкарахме един гол.

    Коментиран от #5, #13

    23:44 11.10.2025

  • 4 Знаех си аз

    15 3 Отговор
    Путин е виновен.

    23:45 11.10.2025

  • 5 Последния Софиянец

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Много добра игра":

    Автогол.

    Коментиран от #15

    23:46 11.10.2025

  • 6 Гонзоооооо

    14 3 Отговор
    Оставка

    23:46 11.10.2025

  • 7 Любопитен

    12 3 Отговор
    Добра игра на момчетата. Тичаха, статаха се и даже вкараха гол и загубиха почетно с 1:6. Не е чак толкова лошо да си най-слабия отбор в зона Европа, по-слаб от Исландия, Андора, Люксембург, Македония или Кипър.

    23:46 11.10.2025

  • 8 Ковани са турците

    12 1 Отговор
    Цяло полувреме се прави ха на умрели и после за 4-5 минути ни пречупиха

    23:47 11.10.2025

  • 9 Българи Слабаци

    21 2 Отговор
    Българските футболисти, като българските политици- Гола вода!

    23:47 11.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Артилерист

    8 1 Отговор
    Надеждата е само в Гонзо...

    23:48 11.10.2025

  • 13 да да

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Много добра игра":

    един гол-арменски авто гол.....

    23:48 11.10.2025

  • 14 Докога

    9 0 Отговор
    ще харчим милиони за футболните ни балерини?!

    Стига бе! Борисов, осъзнай се!

    23:49 11.10.2025

  • 15 Ако мерим автоголовете

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Сме 1 на1. Пак добре

    23:49 11.10.2025

  • 16 Славчу Чалгаря

    13 0 Отговор
    То само с мятане на гюбеци по чалга дискотеките не става!

    23:49 11.10.2025

  • 17 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    За пръв път виждам гостите да се ширят в сектор А .Ново Начало.

    23:50 11.10.2025

  • 18 Защо този път модерният ляв не помогна

    2 1 Отговор
    Както го стори срещу испанците?

    23:51 11.10.2025

  • 19 Плюхте

    4 2 Отговор
    Илиян, искахте да се маха, е махна се. Сега следващите 20 години така ще е

    Коментиран от #24

    23:51 11.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Пеневата чета игра няколко години

    2 4 Отговор
    В различни отбори в Испания и Португалия и тогава почнаха да побеждават тези ще се обиграят за световното 2030
    Царя Симеон Втори с тайна дипломация привлече много играчи в Испания и Португалия наще политици не му връщат Врана а скоро царя продаде имота в Баня неблагодарни са политиците в България

    Коментиран от #23

    23:53 11.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 През2030

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Пеневата чета игра няколко години":

    Половината от тези на терена ще са с цироза на черният дроб

    23:54 11.10.2025

  • 24 Последния Софиянец

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "Плюхте":

    Илиян с опълчение падаше с по малко.

    Коментиран от #31

    23:54 11.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Отличника

    4 1 Отговор
    Може ли някой да ми обясни какво прави на вратата ни момчето, чийто отбор е последен в Шотландия?!(портиера в някой второразреден хотел щеше да пази по-добре от него). И изобщо защо се викат играчи, излезли на гурбет във анонимни и слаби отбори от западна Европа и които рядко играят дори там. За така наречените ни селекционери най-важното е да не са от нашето първенство, а не виждаме те с какво превъзхождат играчите от нашите клубове. Както е тръгнало, скоро и Андора и Гибралтар ще ни пишат шестици.

    23:57 11.10.2025

  • 27 анонимен

    5 2 Отговор
    Когато начело на футбола е човек със завършен 9-ти клас, не може да се очаква напредък, останалите неща всеки ги знае.

    23:58 11.10.2025

  • 28 Турските сериали са избирали България

    3 1 Отговор
    Комунистите се целуваха на Орлов мост с турците от ДПС за прошка на възродителния процес

    23:58 11.10.2025

  • 29 Младежкият отбор на Турция ни попиля

    5 0 Отговор
    Ми ако ни хванат мъжете...

    23:58 11.10.2025

  • 30 Пецата

    3 1 Отговор
    Нема друг такъф кофти матриал разбираш ли аз си пих ракията и се веселих от сърце 🤣

    23:59 11.10.2025

  • 31 тук там

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Последния Софиянец":

    и равен вързвахме, ама чак пък 6 на 1...

    23:59 11.10.2025

  • 32 Един

    3 0 Отговор
    Футбола ни е отражение на цялата държава! Няма какво да се каже повече!

    23:59 11.10.2025

  • 33 Тази година съм седмокласник

    2 0 Отговор
    Еее, ама какво толкова е станало бе - важното е, че осмокласника е поканен във ФИФА и ще развива футбола по света.

    00:00 12.10.2025

  • 34 Пецата

    1 0 Отговор
    Много им се кефа на тея галфони ритнитопковци разбираш ли вобще ракията ми вървя добре 🤣

    Коментиран от #37

    00:03 12.10.2025

  • 35 С този лъв с ноктопластика и изплезен

    1 0 Отговор
    Език за емблема на националния отбор по футбол
    Толкоз
    Трябва да се върне екипа от световното първенство в САЩ 1994

    00:04 12.10.2025

  • 36 хайде

    0 0 Отговор
    сменяйте треньора, да се пробва следващия. До края на квалификациите няма кой да ни бие с по-голям резултат, така че, спокойно.

    00:04 12.10.2025

  • 37 Аз накрая

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Пецата":

    Виках за турците. Играха харабийската, без да се напъват, дори след четвъртият гол започнаха да се забавляват на терена и на шега ни мушнаха още два.

    00:06 12.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ