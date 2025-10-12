Антонио Конте е най-високо платеният треньор в Италия

Треньорът на Наполи Антонио Конте е най-високо платеният в Серия А през сезон 2025/2026. Той следван от Масимилиано Алегри и Джан Пиеро Гасперини.

Tuttomercatoweb публикува списък с заплатите на всички 20 треньори, като Конте е начело с нетна заплата от 8 милиона евро.

Треньорът на Наполи подписа нов договор през май, след като поведе клуба до второ Скудето за последните три години.

След него са Алегри и Гасперини, назначени съответно от Милан и Рома през това лято лято. И двамата получават по 5 милиона евро на сезон.

Винченцо Италиано, Стефано Пиоли и Игор Тудор, които печелят по 3 милиона, докато Кристиан Киву и Маурицио Сари получават по 2.5 милиона евро на сезон.

В Серия А има само петима треньори, които получават по-малко от 1 милион евро на сезон: Карлос Куеста, Коста Руняич, Паоло Дзанети, Давиде Никола, Еузебио Ди Франческо и Фабио Гросо.

Серия А ще поднови сезона след международната пауза следващата седмица с големи мачове като Рома – Интер и Милан – Фиорентина в 7-ия кръг.

Пълен списък на треньорите и заплатите им:

Антонио Конте (Наполи): 8 милиона евро

Масимилиано Алегри (Милан): 5 милиона евро

Джан Пиеро Гасперини (Рома): 5 милиона евро

Винченцо Италиано (Болоня): 3 милиона евро

Стефано Пиоли (Фиорентина): 3 милиона евро

Игор Тудор (Ювентус): 3 милиона евро

Кристиан Киву (Интер): 2.5 милиона евро

Маурицио Сари (Лацио): 2.5 милиона евро

Иван Юрич (Аталанта): 2 милиона евро

Патрик Виейра (Дженоа): 1.4 милиона евро

Марко Барони (Торино): 1.2 милиона евро

Фабио Писакане (Каляри): 1 милиона евро

Сеск Фабрегас (Комо): 1 милиона евро

Алберто Джилардино (Пиза): 1 милиона евро

Карлос Куеста (Парма): 0.9 милиона евро

Коста Руняич (Удинезе): 0.8 милиона евро

Паоло Дзанети (Верона): 0.6 милиона евро

Давиде Никола (Кремонезе): 0.5 милиона евро

Еузебио Ди Франческо (Лече): 0.5 милиона евро

Фабио Гросо (Сасуоло): 0.5 милиона евро