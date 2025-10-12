Антонио Конте е най-високо платеният треньор в Италия

Треньорът на Наполи Антонио Конте е най-високо платеният в Серия А през сезон 2025/2026. Той следван от Масимилиано Алегри и Джан Пиеро Гасперини.
Tuttomercatoweb публикува списък с заплатите на всички 20 треньори, като Конте е начело с нетна заплата от 8 милиона евро.
Треньорът на Наполи подписа нов договор през май, след като поведе клуба до второ Скудето за последните три години.
След него са Алегри и Гасперини, назначени съответно от Милан и Рома през това лято лято. И двамата получават по 5 милиона евро на сезон.
Винченцо Италиано, Стефано Пиоли и Игор Тудор, които печелят по 3 милиона, докато Кристиан Киву и Маурицио Сари получават по 2.5 милиона евро на сезон.
В Серия А има само петима треньори, които получават по-малко от 1 милион евро на сезон: Карлос Куеста, Коста Руняич, Паоло Дзанети, Давиде Никола, Еузебио Ди Франческо и Фабио Гросо.
Серия А ще поднови сезона след международната пауза следващата седмица с големи мачове като Рома – Интер и Милан – Фиорентина в 7-ия кръг.
Пълен списък на треньорите и заплатите им:
Антонио Конте (Наполи): 8 милиона евро
Масимилиано Алегри (Милан): 5 милиона евро
Джан Пиеро Гасперини (Рома): 5 милиона евро
Винченцо Италиано (Болоня): 3 милиона евро
Стефано Пиоли (Фиорентина): 3 милиона евро
Игор Тудор (Ювентус): 3 милиона евро
Кристиан Киву (Интер): 2.5 милиона евро
Маурицио Сари (Лацио): 2.5 милиона евро
Иван Юрич (Аталанта): 2 милиона евро
Патрик Виейра (Дженоа): 1.4 милиона евро
Марко Барони (Торино): 1.2 милиона евро
Фабио Писакане (Каляри): 1 милиона евро
Сеск Фабрегас (Комо): 1 милиона евро
Алберто Джилардино (Пиза): 1 милиона евро
Карлос Куеста (Парма): 0.9 милиона евро
Коста Руняич (Удинезе): 0.8 милиона евро
Паоло Дзанети (Верона): 0.6 милиона евро
Давиде Никола (Кремонезе): 0.5 милиона евро
Еузебио Ди Франческо (Лече): 0.5 милиона евро
Фабио Гросо (Сасуоло): 0.5 милиона евро
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА