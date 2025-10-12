Новини
Спорт »
Световен футбол »
Спортът по ТВ в неделя (12 октомври)

Спортът по ТВ в неделя (12 октомври)

12 Октомври, 2025 08:43 649 0

  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • футбол-
  • спорт

Ето какво мога да гледам днес

Спортът по ТВ в неделя (12 октомври) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

06.00 Голф: PGA тур, Шампионат на Япония, трети ден Евроспорт 2

11.30 Тенис, турнир в Шанхай, финал МАХ Спорт 1

11.30 Колоездене: Обиколка на Ломбардия, мъже Евроспорт 2

13.00 Баскетбол, Ховентуд – Сарагоса Нова спорт

13.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3

13.30 Баскетбол, Барселона – Леида Диема спорт 2

16.00 Сан Марино – Кипър Диема спорт 3

16.30 НФЛ, Ню Джърси – Денвър МАХ Спорт 2

17.15 Спортинг (Хихон) – Сантандер МАХ Спорт 4

18.00 Баскетбол, Рио Бреоган – Валенсия Нова спорт

19.00 Шотландия – Беларус Диема спорт 2

19.00 Нидерландия – Финландия Диема спорт 3

19.00 Фарьорски о-ви – Чехия Диема спорт

20.00 НФЛ, Джаксънвил – Сиатъл МАХ Спорт 2

21.45 Румъния – Австрия Диема спорт 2

21.45 Дания – Гърция Диема спорт 3

21.45 Хърватия – Гибралтар Диема спорт

21.45 Литва – Полша Нова спорт

23.30 НФЛ, Тампа Бей – Сан Франциско МАХ Спорт 2

00.30 Наскар, състезание в Лас Вегас МАХ Спорт 1

01.00 Остин – Лос Анджелис ФК МАХ Спорт 4

02.00 НХЛ, Ню Йорк Рейнджърс – Вашингтон МАХ Спорт 3


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ