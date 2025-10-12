Новини
Промени в състава а националния отбор след загубата от Турция

12 Октомври, 2025 14:46 652 7

  • лукас петков-
  • иван турицов-
  • национален отбор-
  • футбол-
  • испания-
  • световни квалификации

Вместо тях, с отбора за Валядолид ще отпътува младежкият национал Мартин Георгиев, който получи повиквателна от селекционера на България Александър Димитров

Промени в състава а националния отбор след загубата от Турция - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболистите на националния отбор на България Лукас Петков и Иван Турицов отпадат от състава заради контузии, обявиха от футболната ни централа. Така двамата ще пропуснат предстоящата световна квалификация с Испания, която е във вторник от 21:45 ч. на стадион “Хосе Сория”.

Вместо тях, с отбора за Валядолид ще отпътува младежкият национал Мартин Георгиев, който получи повиквателна от селекционера на България Александър Димитров.

Мястото на защитника на Славия в младежката селекция пък ще бъде заето от бранителя на Ботев Пловдив Ивайло Видев. Във вторник от 19:00 ч. на стадион “Георги Бенковски” в Пазарджик тимът, воден от Тодор Янчев, ще се изправи срещу Чехия в европейска квалификация.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    8 0 Отговор
    Най добре е да не ходят в Испания защото една служебна загуба с 3:0 ще е поне почетна.

    14:58 12.10.2025

  • 2 Да,бе

    6 0 Отговор
    Тоя "отбор" е за закриване.Имаме достатъчно поводи за срам от политическият отбор...

    14:59 12.10.2025

  • 3 Балерините от нац.отбор

    4 0 Отговор
    са все връзкарчета, мамини и татини синчета, нямат хъс, воля, борбеност, циркаждийчета от БигБрадър

    15:00 12.10.2025

  • 4 Льольо

    2 0 Отговор
    Вече и Андора и Малта за нас са страшилища да не говорим за Албания и Люксембург

    15:04 12.10.2025

  • 5 Някой

    3 0 Отговор
    Основната промяна трябва да е да нямаме национален отбор по футбол за мъже. Само срам берем. И доста други негативни чувства. Футбола в БГ трябва да се закрие. Или поне да няма "професионален" футбол.
    С Испания подобре да не излизат на терена - ще има служебна загуба само с 3 гола разлика

    15:06 12.10.2025

  • 6 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    Поне няма да берат срам тия двамата контузени. Че 5-6:0 си е за срам. За национален отбор, де, за Бистришките тигри си е съвсем в реда на нещата. 🤣

    Коментиран от #7

    15:08 12.10.2025

  • 7 мунчо

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Евгени от Алфапласт":

    Ааа, не така, Бистришките тигри имат ОТЛИЧЕН централен нападател, той е от едно селище близо до София в полите на планината Люлин.

    15:12 12.10.2025

