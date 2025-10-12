Промени в състава а националния отбор след загубата от Турция

Футболистите на националния отбор на България Лукас Петков и Иван Турицов отпадат от състава заради контузии, обявиха от футболната ни централа. Така двамата ще пропуснат предстоящата световна квалификация с Испания, която е във вторник от 21:45 ч. на стадион “Хосе Сория”.
Вместо тях, с отбора за Валядолид ще отпътува младежкият национал Мартин Георгиев, който получи повиквателна от селекционера на България Александър Димитров.
Мястото на защитника на Славия в младежката селекция пък ще бъде заето от бранителя на Ботев Пловдив Ивайло Видев. Във вторник от 19:00 ч. на стадион “Георги Бенковски” в Пазарджик тимът, воден от Тодор Янчев, ще се изправи срещу Чехия в европейска квалификация.
1 Тома
14:58 12.10.2025
2 Да,бе
14:59 12.10.2025
3 Балерините от нац.отбор
15:00 12.10.2025
4 Льольо
15:04 12.10.2025
5 Някой
С Испания подобре да не излизат на терена - ще има служебна загуба само с 3 гола разлика
15:06 12.10.2025
6 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #7
15:08 12.10.2025
7 мунчо
До коментар #6 от "Евгени от Алфапласт":Ааа, не така, Бистришките тигри имат ОТЛИЧЕН централен нападател, той е от едно селище близо до София в полите на планината Люлин.
15:12 12.10.2025