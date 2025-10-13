Новини
Барселона и Роберт Левандовски ще се разделят след края на сезона

13 Октомври, 2025 07:29 785 2

37-годишният полски национал има 7 мача и 4 гола за испанския шампион в Ла Лига досега през този сезон, като често остава на пейката за сметка на Феран Торес

Барселона и Роберт Левандовски ще се разделят след края на сезона - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят Роберт Левандовски ще напусне Барселона след края на сезона, съобщи каталунският вестник "Спорт".

37-годишният полски национал има 7 мача и 4 гола за испанския шампион в Ла Лига досега през този сезон, като често остава на пейката за сметка на Феран Торес.

21-годишният камерунец Карл Ета Ейонг от Леванте се разглежда като евентуален заместник на Левандовски през следващия сезон, се казва в информацията.

Левандовски се присъедини към Барселона през 2022 г. след успешни периоди в Байерн Мюнхен и Борусия Дортмунд. Той спечели требъл с Байерн през 2020 г. под ръководството на настоящия треньор на Барса Ханзи Флик.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тиквата

    0 1 Отговор
    Тоя къв дървар и гюмеджия е...

    08:17 13.10.2025

  • 2 въпросче

    0 0 Отговор
    И къде ще ходи,в кой,друг отбор ще е?

    08:21 13.10.2025

