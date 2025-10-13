Барселона и Роберт Левандовски ще се разделят след края на сезона

Нападателят Роберт Левандовски ще напусне Барселона след края на сезона, съобщи каталунският вестник "Спорт".
37-годишният полски национал има 7 мача и 4 гола за испанския шампион в Ла Лига досега през този сезон, като често остава на пейката за сметка на Феран Торес.
21-годишният камерунец Карл Ета Ейонг от Леванте се разглежда като евентуален заместник на Левандовски през следващия сезон, се казва в информацията.
Левандовски се присъедини към Барселона през 2022 г. след успешни периоди в Байерн Мюнхен и Борусия Дортмунд. Той спечели требъл с Байерн през 2020 г. под ръководството на настоящия треньор на Барса Ханзи Флик.
🚨❗️BREAKING: Barcelona have decided not to renew Robert Lewandowski’s contract.— Barça Universal (@BarcaUniversal) October 12, 2025
At 37, the Polish striker is set to leave next summer as the club look for a younger replacement.
— @sport pic.twitter.com/6fmwyr8oZI
