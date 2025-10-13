Марио Балотели: Имам предложения от чужбина

Бившият италиански национал Марио Балотели говори за възможността да поднови състезателната си кариера. Последният му клуб беше Дженоа, който той напусна това лято и от тогава само поддържа форма.

„Имам предложения от чужбина, в добра физическа форма съм и бих искал да остана в Италия. Ще видим, в задънена улица съм“, цитира Балотели „La Gazzetta dello Sport“.

Балотели изигра шест мача от Серия А за последния си клуб, като не вкара гол.