Марио Балотели: Имам предложения от чужбина

Марио Балотели: Имам предложения от чужбина

13 Октомври, 2025 07:00 607 1

  • марио балотели-
  • футбол-
  • дженоа

В добра физическа форма съм и бих искал да остана в Италия

Марио Балотели: Имам предложения от чужбина - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият италиански национал Марио Балотели говори за възможността да поднови състезателната си кариера. Последният му клуб беше Дженоа, който той напусна това лято и от тогава само поддържа форма.

„Имам предложения от чужбина, в добра физическа форма съм и бих искал да остана в Италия. Ще видим, в задънена улица съм“, цитира Балотели „La Gazzetta dello Sport“.

Балотели изигра шест мача от Серия А за последния си клуб, като не вкара гол.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Разбирач

    0 0 Отговор
    Да идва в Черно море като Жардел и Кешеру и да приключва после

    07:53 13.10.2025

