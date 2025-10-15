Хари Кейн се чувства "в най-добрата форма през кариерата"

Капитанът на Англия Хари Кейн вярва, че е в най-добрата форма в кариерата си, след като отбеляза два гола при победата с 5:0 над Латвия, която осигури класиране на тима за Световното първенство по футбол догодина, предаде sportal.bg.

Нападателят на Байерн (Мюнхен) има 21 гола в 13 мача на клубно и национално ниво през този сезон.

След като беше попитан дали се представя по най-добрия начин, Кейн каза пред ITV: "Бих казал, че да. Числата са налице. Това е начинът, по който се чувствам на терена, начинът, по който виждам подаванията, физически съм добре".

Той добави, че осигуряването на място в турнира следващото лято два мача преди края е впечатляващо.

"Правим го да изглежда лесно, но тези групи могат да бъдат трудни и трябва да бъдем напълно фокусирани във всеки мач. Класирането два мача преди края е голямо постижение, без допуснати голове, играейки страхотен футбол", добави нападателят.

След като старши треньорът Томас Тухел разкритикува феновете след победа над Уелс в контрола на "Уембли", Кейн похвали тези, които пътуваха до Рига.

"Не мисля, че можете да оспорите подкрепата ни като гост, феновете бяха фантастични тази вечер. Америка ще бъде специално място за игра и имаме какво да очакваме с нетърпение", каза още капитанът на "трите лъва".