Новини
Спорт »
Бг футбол »
Александър Станков: Паузата дойде навреме за ЦСКА

Александър Станков: Паузата дойде навреме за ЦСКА

15 Октомври, 2025 12:05 280 0

  • александър станков-
  • цска-
  • футбол

И най-вече за Христо Янев, смята футболният специалист

Александър Станков: Паузата дойде навреме за ЦСКА - 1
Снимка: БНР-архив
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият треньор на ЦСКА Александър Станков смята, че паузата за националите е добре дошла.

Той коментира пред "Мач Телеграф", цитиран от Топспорт, ситуацията в клуба и заяви, че благодарение на прекъсването, настоящият наставник на тима Христо Янев има време да работи на спокойствие.

Станков вярва, че в България има много талантливи специалисти, на които, обаче, не им се дава шанс да покажат на какво са способни.

"Според мен паузата дойде навреме най-вече за Христо Янев. Нека да има и той време и да работи на спокойствие. Ицо е много амбициозен и поема ЦСКА в много тежък момент. От друга страна това е подходящ момент за един млад треньор, който да наложи своите виждания и да разгърне потенциала си. Той трябва да се справи с тежката обстановка. Това е един огромен тест и за него. Винаги съм бил зад смелите и кадърни хора. Той трябва да бъде решителен. Дано да му се получи! Стискам му палци!

В България имаме много млади и кадърни специалисти и то не само във футбола. Но не им се дава възможност. Това е много жалко и ме е яд. Сега предстоят доста важни мачове. След паузата се изправяме срещу Добруджа в Добрич. Единственото, което може да очакваме, е победа за ЦСКА. С цялото ми уважение към Добруджа, но "червените" трябва да спечелят с разлика. Не бива изобщо да мислим за нещо по-различно. Трябва да ги победим и вярвам, че ще се случи. Ако почнем да се притесняваме от такива отбори, не е добре.

Да, наистина някои хора вече се притесняват от такива тимове, защото те започнаха напоследък да трупат самочувствие срещу нас с постигнатите резултати. ЦСКА трябва да печели от тук нататък. Да, ясно е, че някои от играчите нямат качествата за ЦСКА. Независимо от това, на някои от тях месечната им заплата е колкото тази на даден футболист от Добрич за цяла година. Дори през главата не ми минава да изпитаме трудности срещу тях", каза Станков.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ