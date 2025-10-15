Делян Пеевски се срещна с Карлос Насар

На 15 октомври 2025 година, лидерът на Движението за права и свободи (ДПС) и председател на парламентарната група „ДПС - НОВО НАЧАЛО“ Делян Пеевски се срещна с трикратния световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар.
Срещата бе организирана с цел да се отдаде признание за спортните постижения на младия шампион и да се обсъди бъдещата подкрепа за развитието на българския спорт. Делян Пеевски лично поздрави Насар, като подчерта значението на неговите успехи за националното самочувствие.
„Ти носиш слава, гордост и самочувствие на България с всяка своя победа. Подкрепям те напълно и вярвам, че ще останеш дълго време на върха“, заяви лидерът на ДПС.
По време на разговора двамата изразиха обща позиция, че устойчивата подкрепа за талантливите български спортисти е от ключово значение за постигането на още по-големи успехи на световната сцена. Те подчертаха, че подобни усилия трябва да бъдат не само институционални, но и национален приоритет.
Срещата се проведе в положителна и мотивираща атмосфера, като Карлос Насар изрази благодарност за признанието и подкрепата, което получава от обществото и институциите.
1 Сталин
Коментиран от #2
13:48 15.10.2025
2 Да ти го напиша
До коментар #1 от "Сталин":Едно прасе това е Дебелан Пеевски, и един психушко това си ти .
13:53 15.10.2025
3 ....
А който е влязъл в кончината на грухтящия - добро не е видял
Коментиран от #6
13:54 15.10.2025
4 Защо бе Карлос
13:56 15.10.2025
5 Селянин
13:56 15.10.2025
6 ....
До коментар #3 от "....":... КОЧИНАТА...
13:56 15.10.2025
7 Гост
Коментиран от #10
13:57 15.10.2025
8 Всъщност
13:59 15.10.2025
9 топ фен
13:59 15.10.2025
10 Сталин
До коментар #7 от "Гост":Това ще бъдат бъдещите министри на Прасето когато България стане собственост на дъпъсъ
13:59 15.10.2025
11 Банско
13:59 15.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Шиши
14:01 15.10.2025
14 Румен
14:02 15.10.2025