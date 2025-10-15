Новини
Делян Пеевски се срещна с Карлос Насар

15 Октомври, 2025 13:46

Срещата бе организирана с цел да се отдаде признание за спортните постижения на младия шампион

Снимка: ДПС - Ново начало
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 15 октомври 2025 година, лидерът на Движението за права и свободи (ДПС) и председател на парламентарната група „ДПС - НОВО НАЧАЛО“ Делян Пеевски се срещна с трикратния световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар.

Срещата бе организирана с цел да се отдаде признание за спортните постижения на младия шампион и да се обсъди бъдещата подкрепа за развитието на българския спорт. Делян Пеевски лично поздрави Насар, като подчерта значението на неговите успехи за националното самочувствие.

„Ти носиш слава, гордост и самочувствие на България с всяка своя победа. Подкрепям те напълно и вярвам, че ще останеш дълго време на върха“, заяви лидерът на ДПС.

По време на разговора двамата изразиха обща позиция, че устойчивата подкрепа за талантливите български спортисти е от ключово значение за постигането на още по-големи успехи на световната сцена. Те подчертаха, че подобни усилия трябва да бъдат не само институционални, но и национален приоритет.

Срещата се проведе в положителна и мотивираща атмосфера, като Карлос Насар изрази благодарност за признанието и подкрепата, което получава от обществото и институциите.


