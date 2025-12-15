Новини
Карлос Насар: Ако обжалват избора на Златев, може пак да се замисля за друга държава

15 Декември, 2025 22:05

  • карлос насар-
  • вдигане на тежести-
  • федерация-
  • президент

Голямата ни звезда в щангите коментира избора на нов президент на Българска федерация по вдигане на тежести

Карлос Насар: Ако обжалват избора на Златев, може пак да се замисля за друга държава - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Голямата ни звезда в щангите Карлос Насар коментира избирането на Асен Златев за нов президент на Българска федерация по вдигане на тежести, предаде sportal.bg.

След края на извънредното общо събрание на федерацията Насар коментира новата ситуация и призна, че е удовлетворен, но не изключи напълно възможността да се състезава за друга държава в случай на обжалване на дненшия избор.

"Едно от най-спокойните общи събрания. Удовлетворен съм и се надявам оттук нататък да няма обжалвания и да не се пречи на новото ръководство на федерацията да си върши работата.

Оттук нататък, ако имаме такива жалби, значи просто имаме разминавания като идеологии и така не може да се върши работа. Винаги го допускам като вариант, не мисля, че всичко ще бъде перфектно, но е хубаво да го няма това нещо, тъй като това ми дава тема за размишление и на мен какво да правя оттук нататък с кариерата си, така че е много добре да няма такова нещо", сподели Насар.

"Асен Златев е човекът, който ме задържа тук, в България, човекът, който ми даде смисъла да остана и да не ходя в друга държава, тъй като той има идея как нашата федерация да работи, как да ми осигури нужното спокойствие, нужните условия и най-вече още медали.

Със сигурност страницата (да се състезавам за друга държава - б.р.) не е затворана, аз постоянно имам нови оферти, но засега нямам такива мисли. Ако някой обжалва, може би ще ми нахлуят в главата. Най-хубаво е да има разбирателство", каза още Насар.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Адиоос

    3 5 Отговор
    Човече ти си Карлово,ако беше Иван,Драган,Петкан ок но ти си Карлос,прав ти път хващаи си пътя,аз не се гордея с теб защо ти не си Българин

    Коментиран от #3

    22:12 15.12.2025

  • 2 Тракиец

    4 1 Отговор
    Отивай и на Марс ако искаш ...все ни е тая .стига си ни занимавал с твоите проблеми...малко са ни нашите та сега и твоите да ги мислим... държавата се тресе,няма бюджет ,заплатите няма да се увеличат от другия месец заради ДПС и ГЕРБ,диктатори от Брюксел ни натрапват чрез тукашните им слуги чужди валути,обедняваме поголовно а ти и всеки смотан сайт ни натрапва някакъв човек който вдига желязо и не е доволен от възнаграждението му ....кво става в тоя луд свят бе

    22:31 15.12.2025

  • 3 Истината

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Адиоос":

    Името няма абсолютно никакво значение. Майка му е българка, съответно и той е българин.

    Коментиран от #6

    22:36 15.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Енрике Иглесиас

    1 0 Отговор
    Тоз пaкистанец вместо да цeлува кpаката на Дидo Пеeвски , ще си го вземем в нашия отбор. Отборът на русофилиcтиците. Ще го направим човек.

    22:38 15.12.2025

  • 6 Дада

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Истината":

    Ти си завършен и.д.и.о.т ! Важно е бащата а не майката ...семето плода човека излиза от бащата и се развива в майката ....важното е какъв е бащата а той не е българин съответно и насар не е българин,,, колкото до майката то тя е поредната Ганка продажника нихилистка която е продала семейство род нация държава ДНК всичко ....

    Коментиран от #8, #9

    22:39 15.12.2025

  • 7 Истината

    1 1 Отговор
    Отивай си и повече не ни занимавай ...аман от нагли чужденци с бг паспорти

    22:40 15.12.2025

  • 8 Истината

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дада":

    Ти си най-големият и.д.и.о.т и м.а.л.о.у.м.н.и.к тук. Бащи много, но майка една. Сигурно са те оставили и за това скимтиш.

    22:41 15.12.2025

  • 9 Дими

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дада":

    Аз съм силно впечатлен и особено се радвам, че тук в коментарите от време на време се поява някой нормален трезвомислещ човек. Адмирации за позицията Ви.

    22:42 15.12.2025

