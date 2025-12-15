Карлос Насар: Ако обжалват избора на Златев, може пак да се замисля за друга държава

Голямата ни звезда в щангите Карлос Насар коментира избирането на Асен Златев за нов президент на Българска федерация по вдигане на тежести, предаде sportal.bg.

След края на извънредното общо събрание на федерацията Насар коментира новата ситуация и призна, че е удовлетворен, но не изключи напълно възможността да се състезава за друга държава в случай на обжалване на дненшия избор.

"Едно от най-спокойните общи събрания. Удовлетворен съм и се надявам оттук нататък да няма обжалвания и да не се пречи на новото ръководство на федерацията да си върши работата.

Оттук нататък, ако имаме такива жалби, значи просто имаме разминавания като идеологии и така не може да се върши работа. Винаги го допускам като вариант, не мисля, че всичко ще бъде перфектно, но е хубаво да го няма това нещо, тъй като това ми дава тема за размишление и на мен какво да правя оттук нататък с кариерата си, така че е много добре да няма такова нещо", сподели Насар.

"Асен Златев е човекът, който ме задържа тук, в България, човекът, който ми даде смисъла да остана и да не ходя в друга държава, тъй като той има идея как нашата федерация да работи, как да ми осигури нужното спокойствие, нужните условия и най-вече още медали.

Със сигурност страницата (да се състезавам за друга държава - б.р.) не е затворана, аз постоянно имам нови оферти, но засега нямам такива мисли. Ако някой обжалва, може би ще ми нахлуят в главата. Най-хубаво е да има разбирателство", каза още Насар.