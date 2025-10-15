Новини
Ето го най-бързият играч на Лудогорец, влиза дори в топ 5 на Висшата лига

15 Октомври, 2025 19:01 696 7

  • ерик биле-
  • лудогорец-
  • футбол-
  • най-бърз футболист

Нападателят е достигнал при бягане на 50 метра до впечатляващите 36,1 км/ч.

Ето го най-бързият играч на Лудогорец, влиза дори в топ 5 на Висшата лига - 1
Снимка: БГНЕС
Ерик Биле е най-бързият футболист на Лудогорец, стана ясно от публикуван клип на “орлите” в интернет. Нападателят е достигнал при бягане на 50 метра до впечатляващите 36,1 км/ч. Това означава, че Биле щеше да влезе в топ 5 на най-бързите състезатели във Висшата лига през този сезон.

Второто място в класацията на най-бързите играчи при “орлите” е за едно от новите попълнения - Филип Калоч (35,6 км/ч). С тази скорост той е много близо до десетката на най-бързите футболисти в английския елит.

Сред бързаците на родния шампион попадат и двама българи - Симеон Шишков и Станислав Иванов.

Ето каква е най-високата скорост на част от играчите на Лудогорец:

Ерик Биле - 36,1 км/ч
Филип Калоч - 35,6 км/ч
Кайо Видал - 35/5 км/ч
Едвин Куртулуш - 35,4 км/ч
Симеон Шишков - 35,1 км/ч
Станислав Иванов - 34,8 км/ч

Скоростта на най-бързия лекоатлет и футболист в света:

Юсеин Болт - 44,72 км/ч
Килиън Мбапе - 38 км/ч

От сайта на Премиър лийг: най-висока скорост от началото на сезона:

Джаксън Чачуа (Уулвърхамптън) - 37,30 км/ч - третият най-бърз в историята на Висшата лига
Брайън Мбемо (Манчестър Юнайтед) - 36,36 км/ч
Дан Джеймс (Лийдс) - 36,14 км/ч
Янкуба Минте (Брайтън) - 36,11 км/ч
Антъни Еланга (Нюкасъл) - 36 км/ч
Джереми Фримпонг (Ливърпул) - 35,86 км/ч
Ола Айна (Нотингам) - 35,82 км/ч
Браян Груда (Брайтън) - 35,82 км/ч
Антъни Еланга (Нюкасъл) - 35,75 км/ч
Уилсон Одобер (Тотнъм) - 35,7 км/ч


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да бега

    3 0 Отговор
    По-бързо, вън от свинарник бг

    19:07 15.10.2025

  • 2 Тракиец 🇺🇦

    3 0 Отговор
    Кой е този африкански отбор Лудогорец? Нигерия Камерун Уганда ?

    19:15 15.10.2025

  • 3 Специалиста

    1 0 Отговор
    Река Конго е дълга 5 000 км. По двата и бряга волно живеят братовчедите на Ерик, всички доказано са по бързи от лъвовете които се скитат край реката. Продават ги на кило. А погледнеш ли в короните на дърветата, ще видиш родителите им в летаргия да хрупат банани. Да отидат да вземат 100 парчета и след година обучение ще имат поне 10 бързака, способни за две супи да препускат по 90 минути на Домуз-арена.

    19:20 15.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Объркал е спорта

    1 0 Отговор
    За никакъв чеп не става, макар че има чеп.

    19:23 15.10.2025

  • 6 ВарнЯнец от ДобриШ

    0 0 Отговор
    От Игнатиевското царство на джебчийте са излезли с оферта за футболиста - дърпаш и бягаш за 50% от съдържанието!

    19:54 15.10.2025

  • 7 Абе вие луди ли сте

    0 0 Отговор
    Това ли е качеството на човек в 21 век?
    Че и статия написана, и пари предполагам му дават.

    20:07 15.10.2025

