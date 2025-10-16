Новини
Спорт »
Световен футбол »
39-годишният Оливие Жиру изяви готовност да се завърне в националния отбор на Франция

39-годишният Оливие Жиру изяви готовност да се завърне в националния отбор на Франция

16 Октомври, 2025 14:00 376 0

  • оливие жиру-
  • футбол-
  • франция-
  • национален отбор

За последно централният нападател игра за “петлите” на Евро 2024, след което се оттегли със 137 двубоя на сметката си

39-годишният Оливие Жиру изяви готовност да се завърне в националния отбор на Франция - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

39-годишният Оливие Жиру изяви готовност да се завърне в националния отбор на Франция. Ветеранът обаче не е голям оптимист, че ще се стигне повиквателна за него. В момента той е в Лил, за който има 3 гола в 8 мача от началото на сезона.

За последно централният нападател игра за “петлите” на Евро 2024, след което се оттегли със 137 двубоя на сметката си.

“Никога не бива да казваш “никога“, защото това е националният отбор на Франция и защото е дълг да защитаваш фланелката на своята страна. Ако настъпи още по-голяма криза и в даден момент селекционерът изпадне в трудна ситуация… ще трябва да се помисли. Аз ще съм тук. Но това наистина е много малко вероятно. Трябва да сме сериозни”, заяви Жиру пред “Екип”.

Засега французите са лидери в квалификационната си група. Дори да се стигне до някаква издънка, те имат гарантирано място на плейофите заради силното си представяне в Лигата на нациите.

Иначе Жиру заговори и за евентуално отказване от футбола след края на сезона.

“Може да е още една година, може и само една. Не трябва да съжаляваш за нищо. Трябва да живееш в момента и да си готов да спреш всичко в даден момент. Но 40 (години) – които ще навърша следващия септември – е число, което ми говори. Все пак това ще бъде общо решение – с жена ми и семейството ми. Важно е да останеш ясен и трезвомислещ. Ако сметна, че все още мога да дам нещо, а клубът също е доволен от мен, ще седнем на една маса с Оливие (Летан, президентът на Лил) и ще видим какво ще решим“, каза Жиру.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ