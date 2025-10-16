Новини
Спорт »
Световен футбол »
Звезда на Реал Мадрид си навлякъл проблеми в Бразилия заради свой шумен купон

16 Октомври, 2025 15:00 592 1

  • реал мадрид-
  • винисиус жуниор-
  • футбол-
  • скандал-
  • бразилия

Обвинението срещу Винисиус е за нарушаване на работата или спокойствието на други хора

Звезда на Реал Мадрид си навлякъл проблеми в Бразилия заради свой шумен купон - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор напоследък не спира да има неприятности в личен план. След като миналата седмица стана ясно, че е имал любовни проблеми с инфлуенсърка, както и че е избухнал пожар в неговия дом, сега стана ясно, че срещу национала на Бразилия се води съдебно дело в родината му, както съобщава “Глобо”.

Обвинението срещу Винисиус е за нарушаване на работата или спокойствието на други хора, като става въпрос за купона му в Рио де Жанейро по случай неговия 25-и рожден ден между 19 и 21 юли тази година. Нападателят решил да вдигне шумно парти, включващо фойерверки, лични увеселителни атракции и дори концерт на американския рапър Травис Скот. Броят на гостите пък е бил около 500 човека, като много от тях известни личности като съотборникът му Едуардо Камавинга или бразилската певица Анита.


Според официални източници обаче купонът, който се е провел в луксозно имение, предназначено за големи събития, е превишил ограниченията за шум и така нарушил спокойствието на съседите. Стигнало се е до обаждане до военната полиция, откъдето дошли и призовали да се намали музиката. Според обвинителя обаче Винисиус и неговите гости само временно изпълнили заповедта, след което звукът отново станал изключително силен. Ето защо жалбоподателя решил да отнесе казуса до съда и това довело до образуването на дело срещу футболиста в деветия специален наказателен съд на Рио де Жанейро, който разглежда случаи с дребни престъпления.

Така на Винисиус му предстои предварително изслушване на 6 ноември в бразилския град. Ако бъде признат за виновен, играча го грози глоба или дори затвор между 15 дни и 3 месеца.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Те някой

    2 0 Отговор
    Човекоподобни са доста шумни
    Виждал съм в зоопарка

    15:20 16.10.2025

