Доскорошен играч на Барса: Хванах Ханзи Флик напълно неподготвен

Опитният защитник Иниго Мартинес отново коментира ситуацията, в която през миналото лято реши да напусне Барселона. Той получи отлична от финансова гледна точка оферта от Ал-Насър и изтъкна, че вече е на 34 години и едва ли повече ще има такъв шанс. Новината хвана неподготвен наставника Ханзи Флик, който имаше Мартинес за ключова фигура в отбрана.

“Вярно е, че Ханзи Флик изпитваше голяма симпатия към мен, но той също така знаеше много добре какво нося на отбора – не само на терена, но и извън него”, започна Иниго в интервю за “Ел Партидасо де Копе”.

“Той ме виждаше като ключова фигура, като основен елемент в своите планове, така че когато част от този пъзел се разпадна в последния момент – внезапно и неочаквано – беше напълно естествено да изпита известни съмнения или объркване в такава ситуация. Флик ме смяташе за постоянна величина в отбора, затова всяка промяна го изненада донякъде – което е нормално, такъв е футболът. Мисля, че изненадата дойде най-вече от това, че научи за всичко, докато аз вече бях в самолета.

Честно казано, не посмях да му кажа веднага. Имаше моменти, когато си казвах: ‘Утре ще му кажа’. После идваше утре и си мислех: ‘По-късно, не сега.’“

След последния мач пътуването беше дълго – няколко часа с автобус, няколко спирки по бензиностанции, после към летището – и по пътя разговарях с неговия асистент, казах му, че искам да говоря с треньора, защото имам нещо наум, което трябва да му споделя.

Накрая реших да говоря с него в самолета. И наистина, новината го хвана напълно неподготвен – беше изненада, разбира се, за него”, разказа още бившият национал.