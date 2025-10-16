Новини
Гатузо напуска Италия, ако Скуадрата не се класира за Мондиал 2026

16 Октомври, 2025 12:59 587 1

Гатузо е видял подобрение в играта на Италия в последните два мача срещу Естония и Израел, а победите осигуриха минимум плейоф за класиране на Световното първенство през 2026 г.

Гатузо напуска Италия, ако Скуадрата не се класира за Мондиал 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на националния отбор на Италия - Дженаро Гатузо е уверен, че отборът му ще се класира за Мондиал 2026. Той дори се изхвърли, че ще напусне страната при провал. "Адзурите“ пропуснаха последните два мондиала.

„Ако не се класираме за Световното първенство, ще напусна Италия. Вече живея доста далеч, но ще се преместя още по-далеч“, заяви Гатузо.

Тимът изостава на три точки от лидера Норвегия, като предстои пряк двубой между двата отбора през ноември.

Италия спечели първите си четири мача под ръководството на Гатузо, отбелязвайки цели 16 гола. Той пое отбора през юни, когато замени Лучано Спалети.

„Вече към казвал, че за мен винаги е било мечта да бъда начело на националния тим. Не мислех, че отборът ще вкара 16 пъти, но това е повече заслуга на играчите, моята е малка. Работим много, не спим много, но го правим, защото когато печелим, се чувстваме добре“, каза още Гатузо.


  • 1 Как да стане???

    3 0 Отговор
    Италия да не се класира е равносилно на България да се класира !!!!!!!!!!

    13:28 16.10.2025

