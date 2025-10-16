Новини
Гарет Бейл: Страх ме е от банкрут

16 Октомври, 2025 14:29

Не знаят как да управляват парите си, нито какво да правят с всички тези неща

Снимка: БГНЕС
Бившата звезда на Реал Мадрид Гарет Бейл може и да спечели над 170 милиона евро само от дългогодишния си престой на “Сантиаго Бернабеу”, но призна, че го е страх от фалит след оттеглянето си от футбола. Ето защо той внимателно е планирал живота си след прекратяването на състезателната си кариера.

“Има едно нещо, което винаги ме е плашило вътрешно. Чета статии как спортисти прекратяват своите кариери и завършват с банкрут. Не знаят как да управляват парите си, нито какво да правят с всички тези неща. Мнозина атлети водят луксозен живот - нещо, което се опитвах да избегна. Винаги съм обръщал внимание какъв би бил животът ми след футбола. Когато се оттеглиш, преставаш да получаваш пари. Как успяват хората да преустроят живота си? Аз винаги съм се опитвал да бъда разнообразен и затова още от началото имах идеята да инвестирам парите ми в различни неща. По този начин ако някъде се проваля, няма да загубя всичко”, сподели Бейл в интервю за Front Office Sports.

След отказването си от футбола след края на Мондиал 2022 някогашният уелски национал наистина се захвана с различни бизнес начинания, сред които барове с миниголф и работа като коментатор в британска телевизия за мачовете в Шампионската лига. Наскоро бившото крило стартира и преговори с отбора от родния му град Кардиф Сити. “Това е клуб, който от много години е в упадък, но има голям потенциал като единствения тим в града”, добави Бейл по тази тема.


