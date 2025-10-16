Новини
Новият президент на Фенербахче с атака срещу Жозе Моуриньо

Новият президент на Фенербахче с атака срещу Жозе Моуриньо

16 Октомври, 2025 12:00 640 0

  • фенербахче-
  • садетин саран-
  • жозе моуриньо-
  • футбол

Саран е на мнение, че "фенерите" не са имали ползотворна подготовка в Португалия през лятото

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новият президент на Фенербахче Садетин Саран се изказа много остро срещу бившия треньор на отбора Жозе Моуриньо. Турският гранд започна слабо новия сезон, като не успя да се класира за Шампионска лига, а освен това вече изостава с пет точки от лидера в местното първенство Галатасарай.

Саран е на мнение, че "фенерите" не са имали ползотворна подготовка в Португалия през лятото.

"По време на периода на Жозе Моуриньо в Португалия имахме много лош тренировъчен процес. За съжаление, все още виждаме последиците от това. Отборът е тренирал само по един път на ден. Казах, че е като мъртва земя, но дори това е слабо казано", заяви Саран.


