Новият президент на Фенербахче с атака срещу Жозе Моуриньо

Новият президент на Фенербахче Садетин Саран се изказа много остро срещу бившия треньор на отбора Жозе Моуриньо. Турският гранд започна слабо новия сезон, като не успя да се класира за Шампионска лига, а освен това вече изостава с пет точки от лидера в местното първенство Галатасарай.
Саран е на мнение, че "фенерите" не са имали ползотворна подготовка в Португалия през лятото.
"По време на периода на Жозе Моуриньо в Португалия имахме много лош тренировъчен процес. За съжаление, все още виждаме последиците от това. Отборът е тренирал само по един път на ден. Казах, че е като мъртва земя, но дори това е слабо казано", заяви Саран.
Sadettin Saran: "Jose Mourinho döneminde Portekiz'de çok kötü bir kamp süreci yaşanmış. Maalesef bunun hala etkilerini görüyoruz. Ölü toprağı demiştim, az bile söylemişim." pic.twitter.com/dJQBzYWOoW— Buzz Spor (@buzzspor) October 15, 2025
