Карло Анчелоти: Всеки бразилец мечтае за титлата на Световното първенство

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти има амбицията да постигне „това, за което мечтае всеки бразилец: да спечели Световната купа след 24 години.“ Италианският треньор говори за предстоящия турнир и мотивите си да приеме такава престижна международна позиция. Анчелоти прекара четири години в Реал Мадрид, преди да приключи епизода си в Испания в края на миналия сезон.

Под ръководството на Анчелоти Бразилия навлезе в нова ера. Ветеранът спечели 11 трофея по време на втория си престой в Реал Мадрид (2021–2025). Въпреки това, след като не успя да завоюва голямо отличие през сезон 2024–25, той реши да поеме Бразилия с едногодишен договор, който изтича след Световното първенство догодина. Първите му четири месеца начело на Бразилия бяха добри, а отборът спечели три мача, направи едно равенство и загуби три пъти.

В интервю за FIFA Анчелоти сподели амбицията си да доведе Бразилия до Световната купа:

„Всички се надяваме на това. Феновете ще ни окажат огромна подкрепа. Мисля, че нашата отговорност като Селексао е да дадем на бразилците това, което искат: да спечелим Световната купа за първи път след 24 години , каза Анчелоти, когато бе попитан какво очаква от бразилските фенове на Световното.

Попитан защо е приел офертата за южноамериканския тим, Анчелоти обясни:

„Защото мислех, че тренирането на бразилския национален отбор – най-успешният в историята с повече световни титли от всяка друга страна – ще бъде голяма възможност. Мисълта за треньорската позиция в Бразилия беше вълнуваща. Възникна възможността и аз се възползвах. Разбира се, трябва да благодаря и на Реал Мадрид, че ми позволиха да се насладя на този нов опит. Вече знаех за страстта тук, но това е на друго ниво, особено що се отнася до националния отбор. Хората имат дълбока любов към бразилската фланелка. Когато Бразилия играе, страната спира. Всички са съсредоточени върху мача. Това не е изненада, а бразилските играчи обикновено са изключително талантливи – сякаш е в тяхното ДНК.“

Анчелоти добави:

„Всичко върви добре досега. Вече сме се класирали, така че имаме време да се подготвим добре за Световното. Много се наслаждавам на този период. Животът в Рио е, както казват на португалски, „muito bonito.“

В интервю за ESPN миналия месец петкратният победител в Шампионската лига остави възможност за продължаване на договора си с Бразилия, като посочи, че би било „приятно“ да остане начело до Световното през 2030 година:

„Да, исках да тренирам бразилския национален отбор. Подготовката за Световното с Бразилия е нещо специално. Подписах едногодишен договор. След Световното всичко е отворено. Мисля, че беше правилно точно тогава да подпиша за една година. Нямам проблем, ако Бразилската футболна федерация желае да продължа. Няма проблем. Както казах, много съм щастлив тук, семейството ми също. Можем да обмислим бъдещето. Имаме време да говорим, нямам проблем да продължа. Би било хубаво да остана до 2030-та.“